Duello Cannito - Scommegna per la fascia tricolore. Doronzo manda il centrosinistra al ballottaggio

I dati che emergono dalle urne delle amministrative sembrano aver sancito in maniera inequivocabile il doppio turno nella città di Barletta per l'elezione del sindaco. Occorrerà pertanto attendere due settimane per sapere chi sarà il primo cittadino della città della Disfida e sembra ormai accertato che a contendersi la fascia tricolore saranno Mino Cannito e Santa Scommegna. Il primo, stando alle proiezioni, è colui che ha raccolto il maggior numero di consensi nella popolazione barlettana; Scommegna lo segue. Il turno di ballottaggio, però, rimescola le carte: vincerà chi prenderà un voto in più del suo avversario.

Un dato però emerge chiaro: il centrosinistra barlettano paga il peso della sua divisione. Di tutto rispetto il risultato che va configurandosi per il candidato Carmine Doronzo, vera rivelazione di questa tornata elettorale. È la sua discesa in campo, infatti, come la stessa candidata Scommegna ha rilevato, ad aver determinato il ballottaggio.

«Uniti avremmo vinto al primo turno» ha detto nel corso di una intervista la candidata che ha abbracciato il "metodo Emiliano" per definire la sua coalizione. «Mi aspettavo una buona risposta ed ho ricevuto un'ottima risposta dai barlettani» ha affermato Carmine Doronzo a caldo. Per lui il risultato è la raccolta di un impegno duraturo nel tempo dalla parte dei cittadini. «I nostri avversari erano certi di una loro vittoria al primo turno. Questo non è accaduto perché, pur avendo delle liste molto forti al loro sostegno, non hanno un consenso personale altrettanto forte» ha affermato Doronzo.

«Il trend è indicativo, il centrosinistra unito avrebbe già vinto al primo turno» afferma con decisione Scommegna, dando per scontato che l'orientamento dell'elettorato sia identificabile con la somma dei voti ottenuti dalla sua coalizione e da quella di Doronzo. «Siamo già proiettati al ballottaggio. Il dato dell'astensione ha sicuramente condizionato l'esito» ha detto la candidata sindaco. «Sono contenta perché, nella mia prima esperienza, mi sono fatta conoscere, ho incontrato persone e mi avvio ad un lavoro di allargamento del consenso. Molto spesso le dinamiche locali, nelle amministrative, superano quelle politiche. Avevo auspicato un accordo con la coalizione di Doronzo ma non siamo riusciti, ma non è detto che non si riesca. Bisogna sedersi intorno a un tavolo e trovare i punti di contatto più della divergenza».

Soddisfatto il candidato del centrodestra Mino Cannito. «Abbiamo vissuto la campagna elettorale seguendo la guida di liberare la città da quelle persone che ne impediscono lo sviluppo.Non è una sfida personale, non è una partita di calcio, parliamo della nostra città, di una diversa visione di città per il raggiungimento del bene comune. Io ho questa certezza e non so se dall'altra parte c'è la stessa certezza, perché penso da quella parte ci sono candidati che hanno a cuore soltanto interessi personali».

L'ultimo round di una partita avvincente si giocherà tra due settimane. Quel che è certo è che i barlettani saranno chiamati a decidere su due visioni di città molto diverse tra loro.