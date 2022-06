Oltre il 62% dei barlettani è andato a votare

Oltre il 62% dei barlettani si è recato oggi alle urne per esprimere la propria preferenza su sindaco e Consiglio comunale. Un dato in calo rispetto alle precedenti amministrative del 2018, quando a chiusura delle urne si ottenne un 66.05%

Una maggiore affluenza è stata registrata durante le ultime 4 ore: se entro le 12 hanno votato il 19.27% degli aventi diritto, alle 19 è stato registrato un 43.29%.

Bisognerà attendere lo spoglio di domani, con partenza alle ore 14, per scoprire chi tra Cosimo Cannito, Maria Angela Carone, Carmine Doronzo e Santa Scommegna diventerà il nuovo sindaco di Barletta.

L'elezione del sindaco, come previsto dalla legge elettorale, avverrà per maggioranza, mentre quella dei consiglieri comunali in maniera proporzionale: affinché possa essere garantita una maggioranza solida, alle liste di sostengo al futuro sindaco verrà attribuito il 60% dei seggi. Gli altri posti del Consiglio saranno poi assegnati in maniera proporzionale dalle altre liste dell'opposizione. Nel complesso, dunque, si andranno a eleggere 32 consiglieri.

Qualora non si dovesse ottenere una maggioranza assoluta (pari al +50% dei voti), i cittadini barlettani saranno nuovamente chiamati alle urne per il ballottaggio, che si terrebbe domenica 26 giugno.