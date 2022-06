Comitangelo impresentabile? Damiani e Giovanardi: «Candidatura legittima»

«La Commissione Antimafia inserisce il mio amico Antonio Comitangelo in una lista di impresentabili? Ma nessuno lo accusa di rapporto con la mafia e la sua candidatura è perfettamente legittima in base alla nostra Costituzione e alle nostre leggi». Sono parole del senatore Carlo Giovanardi, pronunciate a seguito dell'elenco stilato dalla commissione presieduta dal parlamentare Morra, che vorrebbe nell'elenco dei 18 candidati ritenuti impresentabili anche il candidato al consiglio comunale di Barletta.

Giovanardi chiarisce che: «Comitangelo è impresentabile per un fatto del 2014 di cui venne accusato nel 2017; una ipotetica corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, non suoi naturalmente non essendo mai stato pubblico ufficiale? Siamo nel 2022 e siamo ancora in attesa che la giustizia italiana esamini in primo grado il suo caso, cioè qyello di un cittadino che secondo la Costituzione è non colpeovole sino a sentenza passata in giudicato».

Stessa posizione quella assunta dal senatore Damiani che si appella all'articolo 27 della Costituzione per affermare il principio di non colpevolezza sulla vicenda nella quale è coinvolto Comitangelo. «Il primo grado di giudizio non si è ancora concluso; nessuna sentenza è stata emanata nei confronti di Antonio».