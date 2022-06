"Barletta, insieme si può": lo slogan del candidato Carmine Doronzo

Volgerà a termine questa sera la campagna elettorale del candidato sindaco Carmine Doronzo che per l'evento ha organizzato una grande festa di chiusura presso il retro della cattedrale. A partire dalle 21, oltre all'intervento di Doronzo, ci saranno il saluto di amici e colleghi, musica dal vivo, performance e dj set.

«È stata una campagna elettorale molto intensa - dichiara - nella quale, come sempre, ho incontrato tantissime persone, tantissimi cittadini. Ho girato per la città, ho girato per i quartieri, ho ascoltato le loro voci e ho ascoltato i loro bisogni».

«Cari concittadini e care concittadine, mi rivolgo a voi - continua - e lo faccio con il massimo della sincerità: vi dico che io voglio bene alla nostra città, sono pronto ad amministrare Barletta. Smettiamo di pensare che a vincere le elezioni siano sempre gli stessi, l'importante è che noi non votiamo più sempre gli stessi».

«Avete tra le vostre mani - conclude - il potere di scelta: utilizzate con la vostra testa la matita. Se vogliamo cambiare veramente, insieme, si può».

Di seguito le dichiarazioni complete.