Conte 'dimentica' Barletta durante il tour elettorale per le amministrative

Giuseppe Conte 'dimentica' Barletta nel suo tour: oggi l'ex premier è in Puglia per appoggiare i candidati sindaci del Movimento 5 Stelle in vista delle imminenti votazioni. Un ricco programma di appuntamenti: in una sola giornata Conte è (stato) atteso a Canosa di Puglia (10.30), Molfetta (12.00), Terlizzi (15.00), Santeramo in Colle (16.45), Polignano a Mare (18.30) e Galatina (21.30).

Nessuna visita, dunque, a sostegno della candidata sindaco di Barletta Maria Angela Carone.

La polemica, come riportato da Adnkronos, è scoppiata all'interno di una chat del Movimento 5 Stelle circa una settimana fa, quando molti eletti hanno criticato la scelta di non supportare i candidati sindaci che corrono da soli, proprio come il caso della Carone. L'ipotesi mostrata in chat riteneva che il leader stesse facendo campagna elettorale solo nei Comuni nei quali il M5S si presenta con il PD.

Ad accendere il dibattito, stando sempre ad Adnkronos, è stato il senatore Gianmauro Dell'Olio, che avrebbe fatto notare come il leader del partito non facesse tappa a Barletta e Santeramo, Comune in cui l'amministrazione uscente è grillina.

Se l'agenda è stata aggiornata, evitando l'incidente diplomatico a Santeramo, a Barletta la situazione è rimasta invariata: per la Carone niente comizio di chiusura della campagna elettorale con la presenza di Conte.