“La Bellezza ci potrà salvare: il suono della Rinascita”, oggi l'evento al castello

L’Istituto Comprensivo “P. P. MENNEA”, da diversi anni promotore del Progetto Sperimentale “Musicaingioco”, si onora di rappresentare, nella Provincia BAT, un progetto finalizzato a prevenire il disagio, a recuperare e potenziare le competenze degli alunni, a sviluppare attitudini e abilità, anche in presenza di diversa abilità (Sindrome di Asperger, ADHD, Dislessia, ritardi mentali, etc…) e a fornire le capacità di socializzazione e di cooperazione, grazie alla bellezza dell’esecuzione orchestrale.

L’Associazione “Musicaingioco”, federata al sistema di orchestre e cori giovanili, presieduti dai Maestri CLAUDIO ABBADO e ANTONIO JOSÈ ABREU, grazie ad un protocollo di intesa con il nostro Istituto Comprensivo “P.P. MENNEA”, è riuscita a donare gli strumenti musicali agli alunni coinvolti e ad iniziare le attività didattiche totalmente gratuite grazie all’impegno volontario del direttore artistico M.°Andrea GARGIULO e dei Maestri giovani diplomati che con due lezioni settimanali di due ore l’una, hanno coinvolto i bambini in un progetto in cui il gioco e la condivisione degli obiettivi fanno della musica uno strumento educativo e di inserimento sociale e personale insuperabile.

L’ipotesi progettuale è partita dall’idea di sperimentare la “Didattica Reticolare” applicata alla musica corale e orchestrale in orario curriculare come mezzo di educazione alla musica, alla cittadinanza attiva, di inclusione, prevenzione, riscatto sociale e personale.

La sperimentazione ha visto coinvolti tutti gli alunni di alcune classi della scuola primaria, dove c’è la presenza di bambini con diversa abilità e/o fragilità sociali e/o BES, con un modello organizzativo incentrato sulla musica pratica e l'utilizzo della didattica reticolare, sperimentata dal 2012, con ottimi risultati nelle scuole pugliesi dall’ Associazione “MusicaInGioco”, individuata nell'ambito del progetto europeo Urbact, unica in Italia, come buona pratica musicale per il sociale (http://urbact.eu/music-n-play) e riferimento didattico del progetto "Armonie per la salute a scuola", incluso nel “Piano Strategico Regionale per la Salute a Scuola” della regione Puglia.

Le ricerche delle Università coinvolte nella progettazione, hanno dimostrato come in soli 3 mesi di didattica reticolare orchestrale i bambini partecipanti abbiano migliorato nelle attività psicosociali, nella capacità di concentrazione, nel controllo dell'iperattività e impulsività, a fronte del gruppo di controllo che ha, invece, restituito valori negativi anche rispetto alle misurazioni ex ante degli interventi previsti.

Da qui è nata una Rete tra l’Istituto comprensivo Pietro Mennea, scuola capofila e n.5 istituzioni scolastiche ,una per ciascuna provincia pugliese, l'Associazione culturale Musicaingioco ed il CIID-Centro Interuniversitario per l'innovazione didattica dell'Unisalento, con denominazione "Laboratorio: Giocando a far Musica attraverso la didattica reticolare MusicainGioco".

La Rete ha avuto ad oggetto la collaborazione fra i membri, la progettazione e realizzazione delle attività di sperimentazione coro e orchestra con didattica reticolare , in particolare:

• la sperimentazione di una didattica socio-costruttivista innovativa, applicata alla musica corale ed orchestrale, attraverso l'uso della didattica reticolare MusicainGioco, ispirata a "El Sistema" Abreu;

• la formazione e aggiornamento dei docenti per realizzare sperimentazioni didattiche e favorire lo sviluppo professionale;

• la realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, culturali di interesse territoriale nel medesimo o diverso ambito territoriale;

• la divulgazione/scambio di documenti didattici, metodologie sperimentali, buone prassi.

Abreu dice: "L'orchestra è una società che pratica per definizione l'interdipendenza, l'orchestra è un'impresa collettiva in cui tutti sono d'accordo nella voglia di affrontare brani sempre più difficili, e questo forma la personalità di ogni ragazzo: previene la droga, previene la violenza, ed è uno strumento insuperabile di sviluppo sociale. La musica opera questo miracolo: costruttivo, seduttivo, creatore, nel bambino e nell'adolescente".