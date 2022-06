Confronto tra Cannito, Carone, Doronzo e Scommegna oggi in streaming su BarlettaLive

Oggi, a partire dalle 16, in diretta sulla pagina facebook di BarlettaLive sarà trasmesso il confronto fra i candidati sindaci Cosimo Cannito, Maria Angela Carone, Carmine Doronzo e Santa Scommegna.

Durante il dibattito serrato di circa mezzora, incentrato sui rispettivi programmi di governo per Barletta, i quattro candidati avranno modo di far emergere proposte concrete in tema di lavoro, ambiente, sport, cultura e turismo.

A condurre il confronto sarà la giornalista Sonia Tondolo.

L’intervista sarà fruibile in diretta streaming sulla pagina Facebook di BarlettaLive e sull’homepage del sito del giornale. La registrazione del dibattito sarà poi visibile grazie al link contenuto nel successivo pezzo di resoconto e commento.