Si avvicina l'election day: i barlettani sceglieranno nuovo sindaco e Consiglio comunale

Manca sempre meno all'election day di domenica 12 giugno, giorno durante il quale i barlettani sono chiamati alle urne per scegliere il sindaco e i consiglieri comunali della città. Sempre nella stessa occasione sarà richiesto di esprimere la propria preferenza sui referendum sulla giustizia.

Dalle 7 alle 23 del 12 giugno, dunque, i cittadini sono chiamati a selezionare uno tra i 4 candidati sindaci (Cosimo Cannito, Maria Angela Carone, Carmine Doronzo e Santa Scommegna) e due consiglieri comunali.

Nel caso specifico di Barletta, la legge elettorale delle elezioni amministrative prevede che l'elezione del sindaco avvenga per maggioranza, mentre quella dei consiglieri comunali in maniera proporzionale. Qualora dopo lo spoglio (che inizierà luendì 13 giugno a partire dalle 14:00) non si dovesse ottenere una maggioranza assoluta, i cittadini barlettani saranno nuovamente chiamati alle urne per il ballotaggio, che si terrebbe domenica 26 giugno.

Come stabilito dalla legge elettorale, affinché possa essere garantita una maggioranza solida, alle liste di sostengo al futuro sindaco verrà attribuito il 60% dei seggi. Gli altri posti del Consiglio saranno poi assegnati in maniera proporzionale dalle altre liste dell'opposizione. Nel complesso, dunque, si andranno a eleggere 32 consiglieri.

Le modalità di voto, nei comuni con più di 15mila abitanti, permettonno il voto disgiunto: l'elettore può esprimere due preferenze mantendo la parità di genere (e quindi votando per un uomo e per una donna appartenenti alla stessa lista politica).

Amministrative del 12 giugno, quali sono i candidati consiglieri di Barletta

Referendum abrogativi, per cosa si vota

51,5 milioni di elettori sono chiamati alle urne per esprimere la propria preferenza in merito ai cinque referendum in tema di giustizia: sarà chiesto se vogliono mantenere delle norme già presenti in leggi del nostro ordinamento o se vogliono che siano abrogate, e quindi eliminate.

Questi i cinque quesiti ammessi:

Abrogazione della legge Severino Limitazione della custodia cautelare Separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri Valutazione dei magistrati Firme per candidarsi al Consiglio superiore della magistratura

Nel primo quesito si chiede di cancellare la Legge Severino che al momento non permette le elezioni e gli incarichi in politica per le persone condannate. Votando per il 'sì' il decreto verrebbe abrogato e dunque cancellato: saranno i giudici a decidere, di volta in volta, se interdire dai pubblici uffici il condannato.

Nel secondo, invece, si chiede di eliminare la norma sulla reiterazione del reato. Votando per il 'sì', l'arresto preventivo sarà comunque possibile in casi di pericolo di fuga, inquinamento delle prove e rischio di commettere reati di particolare gravità.

Votando per il 'sì' nella scheda di colore giallo si stabilirà che i magistrati dovranno scegliere dall'inizio della loro carriera se diventare giudici o assumere la carica di pubblico ministero, per poi mantere quel ruolo durante tutta la vita professionale.

Il quesito sulla valutazione dei magistrati riguarda la possibilità che gli stessi vengano valutati anche da altre figure di esperti nella materia giuridica come avvocati, professori universitari e Consigli giudiziari.

L'ultimo quesito, infine, chiede l'abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti del Consiglio superiore della magistratura: vincendo il 'sì' si tornerebbe alla legge del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi come membri del Csm presentando semplicemente la propria candidatura.

Per la validità del referendum abrogativo la Costituzione stabilisce che la proposta soggetta a Referendum è approvata se hanno votato la maggioranza (50%+1) degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza (50%+1) dei voti validamente espressi.