Licia Ronzulli a Barletta per sostenere Cosimo Cannito

In dirittura d'arrivo la campagna elettorale per le amministrative comunali a Barletta, momento che vede la presenza sul territorio degli esponenti nazionali dei partiti. Forza Italia organizza un nuovo evento politico pubblico nella serata di martedì 7 giugno, alle ore 20.30 presso Il Brigantino 2 (litoranea di levante). Ospite la senatrice Licia Ronzulli, presidente della commissione bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, responsabile dei rapporti con gli alleati nonché braccio destro del Presidente Silvio Berlusconi. Accanto alla senatrice Ronzulli, a sostegno del candidato Sindaco Cosimo Damiano Cannito, saranno presenti il senatore barlettano Dario Damiani, il coordinatore regionale on. Mauro D'Attis, i vertici regionali e provinciali di Forza Italia e i candidati al Consiglio comunale. Una serata aperta al pubblico, per tirare le somme di una campagna elettorale impegnativa e importante per la Città della Disfida. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.