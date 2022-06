Maurizio Gasparri a Barletta per sostenere la candidatura di Cosimo Cannito

Domnai, domenica 5 giugno alle ore 12, in occasione della campagna elettorale per le amministrative comunali si terrà a Barletta, presso il chiosco "Il Colibrì" (via A. Vespucci, nei pressi del complesso Solemar), una conferenza stampa con la partecipazione del senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti locali. Saranno inoltre presenti il senatore Dario Damiani, i vertici regionali e provinciali Bat del partito, i candidati al Consiglio comunale della lista di Forza Italia e il candidato Sindaco Cosimo Damiano Cannito.