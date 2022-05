Mennea: «Ho denunciato la grave condizione del settore pugliese della pesca da oltre due mesi»

«Da oltre due mesi, con una mia interrogazione, ho denunciato la gravissima condizione in cui versa il settore pugliese della pesca a causa dello spropositato aumento del costo del carburante, e ho chiesto un immediato intervento della Giunta regionale per sostenere e supportare le imprese di questo fondamentale motore economico della Puglia, quinta regione d’Italia per numero di imprese attive nella filiera ittica», afferma il Consigliere regionale Ruggiero Mennea.

«La Giunta regionale, rispondendo positivamente alla mia interrogazione, è intervenuta stanziando 3 milioni di euro, come dichiarato dall’Assessore Pentassuglia, per consentire ai pescatori di ottenere immediata liquidità che consentirà la ripresa del lavoro in mare».

«È una prima risposta importante che il settore della pesca attendeva da tempo”, conclude Mennea. “Mi auguro che ora la Regione possa anche liquidare – come avevo chiesto nella mia interrogazione - l’indennizzo di cui all’avviso pubblico FEAMP 2014/2020, Misura 1.33, lettera d) “arresto temporaneo dell’attività di pesca per emergenza Covid-19”, scaduto il 21/08/2021 e prorogato al 30 ottobre 2021 e l’indennizzo di cui alla Determinazione dirigenziale n. 294 del 01 luglio 2020 riguardante Approvazione Avviso Pubblico per l'accesso al sostegno economico alle imprese armatrici di unità da pesca che hanno praticato nel 2019 l'ulteriore periodo di arresto temporaneo come stabilito dalla L.R. n. 52/2019, art. 12».