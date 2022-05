Minacce a Cianci, tanti i messaggi di solidarietà da parte della politica barlettana

La politica barlettana si stringe intorno a Michele Cianci, amministratore unico di Bar.S.A. e presidente del Comitato Operazione Aria Pulita di Barletta che lo scorso 25 maggio è stato avvicinato e silentemente minacciato da due uomini con una pistola.

«Il gravissimo atto intimidatorio armato - ha scritto il senatore Dario Damiani - subíto dall'amministratore unico di Bar.S.A., avvocato Michele Cianci, è di tutta evidenza la risposta al suo costante impegno pubblico a tutela della legalità nella città di Barletta. Sempre in prima linea nel denunciare gli illeciti, proprio negli ultimi giorni si era esposto a viso aperto condannando presunti episodi di compravendita del voto che starebbero inquinando la campagna elettorale amministrativa, oltre a ribadire, a nome del comitato ambientalista OAP, la necessità di indagare sugli sversamenti illegali nel canale H. Piena vicinanza e solidarietà all'amico e amministratore pubblico Cianci, del quale condivido da tempo le battaglie, con l'auspicio che le forze dell'ordine facciano quanto prima chiarezza sull'accaduto».

«Esprimo - ha dichiarato il candidato sindaco Santa Scommegna - la mia solidarietà all’amministratore unico di Bar.s.a. Michele Cianci. La minaccia da lui subita rappresenta l’ennesimo campanello d’allarme: in città l’emergenza sicurezza è preponderante e va affrontata con urgenza. Dobbiamo tenere alta la guardia e impedire con tutte le nostre forze che la criminalità condizioni l’andamento della campagna elettorale. Non possiamo scendere a patti con nessuno. Le indagini delle forze dell’ordine facciano subito chiarezza sull’accaduto».

«Solidarietà - commenta il candidato sindaco Cosimo Cannito - all’avv. Michele Cianci, amministratore unico di Bar.S.A., augurandomi che si possa fare subito chiarezza e giustizia sull’accaduto. Forza Michele!».

«Esprimo la mia personale solidarietà e di tutto il Movimento 5 stelle, all'avv. Michele Cianci, Amministratore unico della Bar.S.A., per il vile episodio di cui è stato vittima. Si tratta di un fatto molto grave, un ulteriore segnale della difficile situazione in cui la nostra città si trova. Sicurezza e cultura della legalità sono ormai questioni dalle quali non possiamo prescindere. Forza e coraggio. Nessuno si senta solo!». Questo il messaggio del candidato sindaco Maria Angela Carone.