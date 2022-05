Anthony Albanese, leader dei laburisti australiani, è di origini barlettane

"Le più vive congratulazioni ad Anthony Albanese, leader dei laburisti australiani, per la straordinaria vittoria alle elezioni generali. Un risultato eccezionale, sia perché riconsegna il Governo ai Labour dopo 9 anni di esecutivo conservatore, sia perché è il primo premier di origini non anglosassoni eletto nel Paese. L’elezione di Albanese è motivo di grande orgoglio per l’Italia, e in particolar modo per i barlettani e per Barletta, viste le origini radicate nella nostra città di suo padre Carlo. I miei migliori auguri per il grande lavoro che lo aspetta, nell’auspicio che il suo forte attaccamento ai temi ambientali contribuisca ulteriormente al raggiungimento degli importanti obiettivi che a livello globale ci siamo posti per il contrasto dei cambiamenti climatici".