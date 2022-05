Lorenzo Marchio Rossi: «Cannito si occupi delle proposte programmatiche per la sua città»

In merito allo spostamento della sede della Bat da Barletta a Trani, e in risposta alle considerazioni fatte in campagna elettorale dal candidato sindaco di Barletta Cannito, riceviamo e pubblichiamo la nota di Lorenzo Marchio Rossi, vice presidente della provincia Bat:

«In campagna elettorale può succedere che si creino situazioni politicamente imbarazzanti dove la coerenza diventa un optional: oggi si dice una cosa e domani il suo contrario; oggi ci si allea con uno e domani ci si accorda con un secondo, sperando che la gente abbia la memoria corta.

Un antico adagio dice che in guerra e in amore tutto è possibile, anche in politica deve aver pensato il candidato sindaco di centrodestra, ex sindaco socialista di Barletta, Mino Cannito.

In piena campagna elettorale per le amministrative di Barletta, il coerente candidato sindaco di centro-destra non trova di meglio da fare che attaccare in maniera delirante la parte politica a lui contrapposta. Come un disco rotto continua a riproporre le solite questioni, prime fra tutte lo spostamento della sede della Bat da Barletta a Trani. Con lui sindaco questo non sarebbe accaduto, continua a tuonare l’affidabile ‘politico’ che, fino a pochi giorni prima di candidarsi col centro-destra, elemosinava la candidatura al centro-sinistra bussando a tutte le porte.

L’ex socialista Cannito dimentica che la scelta di ubicare gli uffici provinciali nella ex sede Lum a Trani è stata determinata proprio dalla volontà di contenere le spese. Ricordiamo che quasi il 70% della struttura ospita diverse classi del Liceo De Sanctis di Trani e altri spazi sono a disposizione degli istituti superiori per i quali se ne dovesse creare necessità. Senza possibilità di smentita quello della ex LUM è l’unico stabile adibito a scuola nella maniera più dignitosa e decorosa possibile. La volontà di accorpare le varie sedi provinciali in un’unica struttura ha permesso, di fatto, di eliminare due fitti. Il tutto, in attesa del ritorno nell'immobile dell'ex monastero dei Benedettini ad Andria, che è e resta la sede legale della Provincia Bat. E’ bene ricordare al candidato sindaco di centra-destra che, con la lungimirante guida del Presidente Bernardo Lodispoto, innumerevoli sono i risultati che la Provincia Bat ha raggiunto, pur con la notoria scarsità di personale di cui dispone. Per citarne solo alcuni: solo negli ultimi tempi, sono stati contrattualizzati e attivati i dieci interventi di 500 mila euro per dieci istituti scolastici provinciali e si stanno progettando ulteriori interventi in altri istituti scolastici per altre 500 mila euro; è stata aggiudicata la SP 15 Trinitapoli-San Ferdinando oltre alla gara per l’intervento sul fiume Ofanto

Altri finanziamenti ottenuti ci hanno consentito di deliberare l’accordo quadro sulla manutenzione della viabilità, stessa cosa dicasi per i ponti, i viadotti e le aree interne.

L’accesso ai finanziamenti per il Pnnr hanno visto l’attribuzione alla nostra Provincia di un fondo di progettazione di 500 mila euro in particolar modo per l’Istituto Professionale Archimede di Andria. Questo ci rende particolarmente orgogliosi. Ora si attende che il Comune di Andria deliberi il trasferimento della proprietà del suolo su cui costruire la scuola.

Per rimanere in tema di scuola e istruzione, un importante traguardo è stato raggiunto dalla Provincia Bat proprio in questi giorni: nell’ambito del riordino degli Uffici Scolastici regionali e provinciali, il Ministero dell’Istruzione ha riconosciuto l’istituzione dell’USP Bat, una importante realtà che arricchisce ulteriormente il nostro territorio.

E’ di poche ore fa la splendida notizia che la Ciclovia dell’Ofanto ha ottenuto la menzione speciale di Legambiente nazionale per l’Oscar Ecoturismo e che a breve ci sarà la premiazione a Matera.

Rammenti, inoltre, il nostro prode candidato sindaco Cannito che molti degli uffici periferici provinciali sono stati allocati proprio a Barletta, tra questi: l’Arpa; l’Archivio di Stato e USP Bat (Palazzo San Domenico restaurato con fondi provinciali).

Potrei continuare all’infinito a parlare di traguardi raggiunti e di progetti messi in campo e realizzati, ma ritengo che sia sotto gli occhi di tutti che la nostra coerenza, il nostro fare stridono in maniera assordante con le accuse delirante e il nulla di Mino Cannito che, proprio per questi motivi, non ha trovato spazio nella nostra area politica. Un consiglio spassionato mi sento di rivolgere a Cannito, si occupi delle proposte programmatiche per la sua città e lasci fuori dalla campagna elettorale il livore che innegabilmente nutre e manifesta per la parte politica avversa e per alcuni suoi autorevoli rappresentanti in maniera particolare».