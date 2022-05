"Un bus per i lavoratori" di Barletta, servizio prorogato fino a dicembre

Nel lontano 2019 la proposta del coordinatore cittadino di Forza Italia Giovanni Ceto denominata “Un bus per i lavoratori”, si tramutava in realtà permettendo ai tanti lavoratori della zona industriale di poter scegliere di optare per la fruizione di tale mezzo di trasporto piuttosto che della propria auto per recarsi sul posto di lavoro.

Oggi, invece, ancora grazie all'impegno di Forza Italia e dello stesso coordinatore Giovanni Ceto, il servizio summenzionato è stato ulteriormente prorogato sino alle fine dell'anno 2022. Tale proroga avrà innumerevoli risvolti positivi:

In primis permetterà, come detto, ai lavoratori di poter lasciare la propria auto a casa. Questo, in un momento storico particolare in cui il costo del carburante è alle stelle, consentirà un importante risparmio in termini di costi. Guardando, invece, all’altro importante tema che è quello ambientale, tale misura continuerà a consentire una riduzione del traffico e dell'inquinamento e, quindi, una maggiore sensibilizzazione rispetto alla cultura della mobilità sostenibile.

Oggi tale servizio non è incluso nel piano di mobilità regionale ed è totalmente finanziato dal comune e per questo le corse sono limitate (ore 6 del mattino, ore 14 ed ore 22) e, quindi, non coprono gli orari di tutti i lavoratori che chiedono di poter utilizzare tale servizio, bensì solo quelli usualmente dei turnisti. E’ auspicabile ed è un obiettivo da porsi, pertanto, un incremento del servizio di trasporto pubblico dedicato ai lavoratori, aumentando il numero delle corse, diversificandone gli orari in linea di quelle che sono le esigenze generali della totalità dei lavoratori (turnisti ed impiegati) in sinergia con una azienda di trasporti che garantisca efficienza massima del servizio.