Cannito conferma l'invito del Barletta 1922: “Stadio Puttilli, insieme possiamo”

Il candidato sindaco Cosimo Cannito conferma la sua presenza alla conferenza stampa indetta dalla A.S.D. Barletta 1922, che ha invitato tutti e quattro i candidati sindaci e i rappresentanti istituzionali del territorio per discutere circa la riapertura dello stadio "Puttilli"

«Confermo - risponde Cannito - la mia presenza. In occasione della conferenza stampa indetta dall’A.S.D. Barletta 1922 per venerdì, propongo la sottoscrizione di un documento congiunto da parte della stessa società e di tutti i candidati alla carica di sindaco della città al fine di raggiungere, in maniera bipartisan, l’obiettivo. Un documento da sottoporre, tutti insieme, subito e senza medaglie al petto, all’attenzione del Commissario Straordinario del Comune di Barletta, dott. Francesco Alecci, mediante il quale si solleciti la prosecuzione dell’iter di consegna della struttura pubblica alla città. Un’accelerata che consenta una continuità societaria al Barletta Calcio, permettendo alla stessa società di programmare il proprio futuro e ai tifosi e agli sportivi tutti di tornare finalmente a casa».

«Non c’è - chiosa - più tempo da perdere».

Insieme possiamo. ⚪️🔴