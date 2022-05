Aperta la campagna elettorale, Cannito e la sua coalizione presentati alla città

Si è tenuta in una piazza Caduti gremita di gente la presentazione alla città del candidato sindaco Cosimo Cannito e della sua coalizione.

L'ex primo cittadino ha deciso di aprire la sua campagna elettorale in compagnia di tutti i rappresentati dei partiti della sua coalizione. Il primo a prendere parola è stato il Sen. Dario Damiani: «Mai avrei pensato - ha dichiarato - di parlare davanti all'ex Palazzo delle Poste, che tornerà presto in mano ai cittadini. Si è aperto uno spiraglio che riconosce questa importante operazione nei confronti della città e di una presenza del filo diretto Barletta-Roma, collegamento che porterà sul territorio locale iniziative di rilievo».

Tutti gli altri esponenti politici hanno ribadito la loro fiducia a Cannito, dichiarando che il nome del candidato sindaco è avvenuto in maniera naturale, poiché l'ex primo cittadino ha mostrato di saper svolgere bene il suo lavoro.

«Mi ricandido - ha dichiarato Cannito - per l’amore che nutro per la nostra città, un amore che scorre nelle vene. Non ho mai abbandonato la nave della mia città, anche nel momento del bisogno. In politica si dice che siamo tutti uguali,ma non è vero. Io non mi sono mai sentito un politico di professione, ho sempre vissuto del mio lavoro. La mia ambizione è stata confinata nel desiderio di migliorare la qualità della vita dei cittadini di Barletta. Le strade sono state il mio parlamento e continueranno a esserlo».

Immancabile il riferimento all'altro candidato sindaco, la dott.ssa Santa Scommegna. «Si professa - ha detto Cannito - persona esperta, ma questo non vuol dire qualificata a svolgere il ruolo di sindaco. Per 20 anni è stata una dirigente al Comune di Barletta. Tra i risultati della sua esperienza la costruzione di un supermercato ai piedi del castello. A causa di una sua autorizzazione, probabilmente l'intero Comune di Barletta dovrà risarcire la lidl di 8 milioni di euro». Sul loro rapporto lavorativo ha aggiunto: «Mi sono fidato di lei, simulava fedeltà mentre decideva già a luglio 2020 la sia candidatura a carica di sindaco. Se non è stata leale nei miei confronti, come farà a esserlo nei confronti dei cittadini?! Barletta potrebbe avere una persona che non conosce i valori della lealtà».

Dopo la digressione sulla Scommegna, Cannito ha elencato alcuni dei punti salienti della sua campagna elettorale. Tra questi, il suo desiderio di trasformare Barletta in una città moderna anche grazie al rilancio delle imprese sfruttando Zes e fondi Pnrr.

«Sono stato sindaco - ha concluso - in un periodo difficle, ma non per questo ho abbandonato la città. Non è stato facile assicurare la distribuzione delle medicine. Ho dovuto emanare le ordinanze per la chiusura della città. Ritengo di aver affrontato con determinazione quel momento senza mai aver avuto paura delle minacce di morte che non mi sono mai mancate».