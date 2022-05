Santa Scommegna sulla sua coalizione: «Un laboratorio di idee al servizio di Barletta»

Il candidato sindaco Santa Scommegna commenta la sua coalizione: «È stato un lavoro particolarmente intenso quello delle ultime settimane, ma non ho mai perso di vista l’obiettivo di costruire una coalizione su solide basi. Io la intendo come un laboratorio di idee al servizio di Barletta in continua evoluzione, nell’ambito del quale il contributo di tutti è fondamentale. Ciascun candidato della coalizione, composta da sei liste, ha una sua formazione specifica e questo rappresenta un valore aggiunto. Fanno parte della coalizione, infatti, tante professionalità: dagli operatori del settore del commercio, alla cultura, dalle realtà sportive sino al campo della scuola. Possiamo contare sia sui tanti giovani che con il loro entusiasmo travolgente ci aiutano a vedere con i loro occhi il futuro della città, sia sull’esperienza di chi invece ha già rivestito incarichi istituzionali. E non è un caso che ci siano tante donne, a conferma dell’importanza di avviare un percorso in cui non è semplicemente questione di “quote rosa”, ma si tratta di rilanciare il ruolo di tutte le donne che devono essere protagoniste del cambiamento che serve alla nostra città. Insieme, affronteremo questa sfida colorandola di rosa. E ci auguriamo di proseguirla con tutte le cittadine e i cittadini che vorranno riporre fiducia in questo nostro progetto».