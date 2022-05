Amministrative del 12 giugno, quali sono i candidati consiglieri di Barletta

Il dado è tratto: sono state consegnate questa mattina le liste ufficiali dei candidati al Consiglio Comunale per le prossime amministrative di Barletta. Oltre alla scelta tra i candidati sindaci Santa Scommegna, Cosimo Cannito, Carmine Doronzo e Maria Angela Carone, i barlettani sono chiamati alle urne anche per scegliere i consiglieri e per il referendum giustizia.

Di seguito l'elenco dei candidati.

Santa Scommegna sindaco

Partito Democratico

1. Cafagna Giovanni

2. Caracciolo Filippo

3. Caropppo Giuseppina

4. Cascella Rosà

5. Chiumeo Fabio Massimo

6. Corcella Mariangela Alessandra

7. Cortellino Maria

8. Damato Maria

9. Dascoli Gianluca

10. Defazio Maria

11. De Fidio Francesca Romana

12. Degennaro Nicola

13. Dicataldo Sabino

14. Dipaola Rosalia

15. Doronzo Roberto

16. Filograsso Giuseppe

17. Fumarulo Giuseppina

18. Lasala Vittoria

19. Longo Giuseppe

20. Paolillo Giuseppe

21. Pasquale Francesco

22. Petronelli Maddalena Maria Cristina

23. Rizzelli Trisorio Rosà

24. Rizzi Francesca

25. Ruta Francesco

26. Sciusco Pietro

27. Spinazzola Massimo Antonio

28. Straniero Filomena

29. Tanzi Alessio Giuseppe

30. Torre Valentina

31. Tupputi Saverio

32. Ventura Pasquale

Scommegna sindaco

Alicino Nunzia Biasino Ruggiero Cafagna Giovanna Noemi Campese Anna Carpagnano Ruggiero Antonio Colasuonno Gianluca Cortellino Maria Sterpeta Cristallo Angela Damato Antonio Angelo Dicataldo Giovanni Di Maggio Vincenza Distato Maria Santa Di Vincenzo Maria Angela Dipaola Giuseppe Indiano Michele Lionetti Salvatore Maffione Michele Memeo Maria Grazia Mezzina Giulia Rossana Palmitessa Giuseppina Partucci Myriam Rizzi Maria Ruta Tommaso Savoia Andreas Spina Davide Ruggiero Tupporotunno Marianna Vurro Stefania Zagaria Luca

Cantiere Puglia per Emiliano

Balestrucci Rosa Anna Blasone Emanuele Bollino Ruggiero Bouaouk Rabah Cilli Sabina Damato Brunella Damato Massimo Vincenzo Dibenedetto Michele Dicorato Ruggiero Dimonte Filomena Daniela Diviccaro Addolorata Doronzo Francesco Fiorella Pasquale Papagna Francesca Pistillo Antonio Riefolo Immacolata Rizzi Giuseppe Antonio Roberto Nicolandrea Rondinone Giuseppe Seccia Damiana Spinazzola Adelaide Vallarella Michele Giuseppe Zagaria Leonardo Dicuonzo Maria Crudele Giuseppe Borraccino Raffaella Rutigliano Giuseppe Cariati Savino Pastore Giuseppe

Emiliano sindaco di Puglia

GIUSEPPA ALESI MARIA BINETTI AMEDEA CAPODICI RUGGIERO CAPUTO FERDINANDO CARPENTIERE ANDREA CUORE ROBERTA DELLISANTI GIORGIODI LERNIA SALVATORE DIBENEDETTO LUCIA FRANCAVILLA MARTA GAMBATESA SERAFINA GORGOGLIONE MATTIA LAGIOIA GIOVANNA LATTANZIO RUGGIERO MARZOCCA MARIA PAOLA PASTORE LUIGI PASTORE GRAZIA PEDONE RAFFAELE PORCELLUZZI PAOLA RIZZI FRANCESCA SONIAROCCO FELICE ROGGIO ANTONIETTA RUTIGLIANO ANGELO SALVEMINI FRANCESCO SARCINA LUCIA, MARIA TERESA SOMMA

Con Emiliano

BIZZOCA MICHELE BORRACCINO GIUSEPPE CAFAGNA RUGGIERO ANTONIO CASCELLA CLAUDIO CORCELLA GRAZIA CRISTALLO VINCENZO DAMATO CLAUDIO DICATALDO PASQUALE DICORATO RUGGIERO DILEO PASQUA STEFANIA DIMASTROMATTEO RICCARDO DIMICCOLI FRANCESCO FILANNINO ROSA FIORE LUCA MICHELE FIORELLA ANGELO FRANCAVILLA TOMMASO LOMBARDI LUISA MAFFIONE ANGELO MAZZARISI MICHELE MENNEA COSIMO IVAN MENNUNI GIANLUCA NEVOLA ORONZO RIZZI MARIA PAOLA ROCIOLA DOMINIQUE RUSSO DANIELA SARCINA PATRIZIA SCOLAMACCHIA IOLANDA TODISCO VINCENZO TOZZI PAOLA BRUNA TUPPUTI ROSA VITRANI FRANCESCO ZAGARIA ANTONIA

Barletta Popolare Scommegna Sindaco

Bufo Giuseppe Castriotta Emanuella Dicorato Michele Lionetti Raffaele Propato Christian Alicino Rosa Dimonte Luigi Salvemini Maria Anna Oliva Luca Fabio Dicorato Mariangela Perrone Sterpeta Sfregola Cosimo Damiano Tagliaferri Eugenio Fabio Campese Ivana Mastromatteo Daniela Campese Silvana Laporta Immacolata Gaetana Lattanzio Teresa Fascilla Maria Grazia Dibenedetto Francesca Vitrani Veneranda De Tullio Maria Paolillo Mariangela Guaglione Grazia Anna Prinari Valeria Manea Anghelina Tritto Anna Immacolata Dinoia Vincenzo Devittorio Pasquale Custode Giuseppe Dilernia Claudio Gissi Giacomo

Cosimo Cannito sindaco

Forza Italia BERLUSCONI per CANNITO

Bufo Giuseppe Cagia francesco Cardone Vittorio Ceto Giovanni Chieppa Francesco Pietro Luigi Comitangelo Antonio Crescente Maria Antonietta D'Alba Daniela Dascoli Francesca Demartino Norante Luigi Domenico Michele Dibenedetto Giuseppe Dicuonzo Francesca Marzia Falanga Salvatore Gianfrancesco Caterina Grimaldi Pier Paolo Rosario Pio Lanotte Marcello Maffione Michele Mascolo Emanuele Mastrangioli Roberta Nanula Lucia Napoletano Michele Orofino Benedetta Immacolata Pansini Vittorio Ruggiero Pasculli Rosa Pedico Daniela Piccolo Raffaella Porcella Antonella Rizzi Giuseppe Sfregola Oriana Stella Michele Tatò Emanuela Vista Carlo

Fratelli d'Italia Giorgia Meloni per Cannito Sindaco

Mele Stella Antonucci Luigi Rosario Cardone Isabella Cefola Gennaro Cilli Oronzo Cornetti Lucia D'Accorso Caterina De Biase Raffaele Desantis Vincenzo Di Leo Anna Lisa Dicorato Gioacchino Dipaola Carmela Doronzo Claudia Filannino Francesco Garribba Ignazio Gorgoglione Martina Graziano Debora Iacono Francesco Romana Iodice Rosa Maffione Maria Luigia Marchisella Raffaella Mascolo Francesco Memeo Riccardo Morella Massimiliano Nevola Matteo Sgroni Anna Sguera Michelina Tatullo Giuseppe Zagaria Cinzia Lacalamita Emanuella Papagni Mauro Fiorella Francesco

CANNITO Barletta nel Cuore

Amodio Carlo Boccuto Massimo Cagia Gennaro Calabrese Gennaro Cataleta Cosimo Damiano Detto Nicola Alessandro Di Donato Maurizio di Perna Elisabetta Dibari Immacolata Altomare Dibitonto Carmela Dicorato Emanuella Dicuonzo Gaetano Dileo Rocco Dimatteo Carmela Gobbo Anna Graniero Angela Lacerenza Annamaria Laforgia Antonio Lopez Ruggiero Undicesimo Mastrolillo Maria Michela Morelli Raffaele Moroso Maria Antonietta Paolillo Gioconda Pollidori Massimo Raffaele Ricatti Lucia Russo Savino Sciascia Erminia Scommegna Grazia Lucia Solofrizzo Maria Teresa Stefania Tresca Antonio Tritto Roberta Traisci Alessandro

Lista Mino CANNITO SINDACO

Alboreo Martina Berardino Vincenzo Bufo Katia Calabrese Carmela Chiariello Michele Alfredo Delvecchio Marianna Dibari Sabino Maria Dicorato Addolorata Diella Filomeno Diviccaro Antonio Doronzo Angela Figliololia Giuseppe Fiore Ruggiero Gorgoglione Gianluca Lops Teresa Maria Margherita Macchiarulo Mariano Maffei Luciano Malcangio Saverio Manosperti Giuseppe Mele Patrizia Musciagna Mari Anna Pinto Michele Porreca Fabio Rana Mattia Letizia Antonella Ricatti Nunzio Riefolo Grazia Trimigno Michele Tupputi Vito

Lega Barletta

Ruggiero Grimaldi Alessandro Barbato Cosima Damiana Bufo Luisiana Capuano Giuseppe Pio Carlucci Rosa Castiglione Gianvito Cellammare Angelo Centonze Emanuele Delvecchio Maria Rosa Dibenedetto Simona Dicataldo Gabriel Dicuonzo Anna Digioia Angela Diviccaro Ignazio Dileo Francesco Faggella Vincenzo Fanelli Jacopo Gallu Vincenzo Piccialli Carmine Piccolo Giovanni Rotunno Maria Sardaro Claudia Scagliarini Alessio Sorbo

AMICO

CARLI ORONZO PICCOLO FRANCESCA ALBANESE RUGGIERO AZZELLINO PIETRO BORRACCINO ROSALBA CONTEDUCA FRANCESCO DI GIULIO ANNA MARIA DIBARI MICHELANGELO DIBELLO PASQUA DISALVO GILDA DISALVO VINCENZO FILANNINO PASQUA LISA FIORELLA RUGGIERO FRANCAVILLA ANDREA GRIMALDI ANNA LALUCE VINCENZO LANOTTE ALFREDO MARINO ANGELA SILVIA NANULA ANGELO NAPOLETANO SAVINO PIAZZOLLA ANGELO RAFFAELE SERIO GIUSEPPE TERRONE NICOLA TRISORIO PASQUALE MARCIANTE FABRIZIO SARACINO ROSA PAOLA

Barletta al Centro

Basile Ruggiero Flavio Antonucci Michele Carpentiere Vito Citino Salvatore Daleno Ruggiero Dambra Nunzia De Benedetto Annalisa De Finis Alessia Delvecchio Michele Fabio Dibari Elisa Dibenedetto Bartulomeo Dipalma Gianna Filannino Raffaella Fiore Raffaele Gogrgoglione Serafina Lamacchia Emanuel Lanotte Elisabetta Lanotte Teresa Leone Carlo Loconte Michele Lovreglio Raffaella Maiurro Ignazio Martire Salvatore Piazzolla Antonia Sfregola Lucia Simona Sfregola Vincenzo Solofrizzo Nicola Spera Elisa Anna Maria Torre Michele Vaccariello Gaetano

Democrazia Cristiana

Scommegna Francesco Delcuratolo Antonio Dicandia Santa Valentina Francone Francesco Di Nanni Riccardo Mascolo Savino Ricco Rosa Cascella Daniela Filannino Daniela Riefolo Lucia Dangelo Clarissa Rana Francesca Caputo Stella Dazzaro Enrico Cassano Maria Lomuscio Mario Straniero Giovanni Musci Salvatore Lionetti Ignazio Rizzi Anna Savina Cafagna Lorenzo Pinto Vincenzo Barbaro Emanuele Brecci Renato

Carmine Doronzo sindaco

Coalizione Civica

Astuto Francesco Balducci Antonia detta Antonella Bruno Francesco Cafiero Matilde Anna Eleonora Caporusso Domenico detto Mimmo Cascella Daniele Cassatella Marco Curci Michele Dambra Giuseppe Dargenio Floriana Dipaola Giovanni detto Gianni Diviccaro Michela Doronzo Giuseppe Filannino Michelangelo Domenico Gargano Serafina detta Sara Guerra Giuseppina detta Giusy Italiano Savino Maria Lamonaca Luca Maria, Pietro Lanotte Alessio Lanotte Francesca Lombardi Giulia Maria Lombardi Matteo Modugno Valeria Napoletano Michele Perrucci Rosa Piccolo Francesca Anna Quarto Ruggiero detto Rino Rizzi Antonio Rizzi Raffaella Santoro Antonio Schiavone Giuseppe detto Peppe Torre Giuseppe

Barletta in Comune

Baylon Vincenzo Binetti Giorgia Candido Matteo Cappabianca Luigi Carbone Luigi Chiumeo Gaetana Dascanio Giovanna Desario Grazia Di Marcantonio Ettore Dipilato Grazia Divittorio Paola Divittorio Teresa Fiorella Rossana Laquaniti Giuseppe Pinto Giuseppe Pizzi Massimo Rana Gaetano Romitaggio Antonietta Santoro Francesco Tanzi Carmela Vitrani Francesco

Italia Viva

Crudele Ruggiero Rociola Gennaro Antonio Diterlizzi Francesco Cicco Antonella Corvasce Firminia Damato Carmela Dargenio Carmela Delcarmine Isabella Delcuratolo Maria Antonella Delvecchio Cosimo Damiano Dibenedetto Gaetano Dimatteo Elisa Doronzo Vincenzo Mennuni Graziana Piazzolla Saverio Seccia Marisa Simone Ruggiero Spadafora Antonietta Tesse Filomena Marika Torre Fausta Tuosto Dilia Ventafridda Nicola Francesco

Barletta SIcura

Antonucci Giovanni Vittorio Cafagna Giovanni Cafagna Ignazio Colabella Antonia Destefano Cosimo Antonio Dibitonto Elisabetta Dicanosa Davide Fiorella Elena Gambino Silvana Lacerenza Angela Pia Laforgia Serafina Loliva Piergiorgio Parenza Albino Sarcina Sabrina Seccia Luigi Spera Alessandro Vaccariello Maria Vaccariello Flora Vico Antonio Villamagna Giovina detta Giò Vino Savino

Maria Angela Carone sindaco

Movimento 5 Stelle