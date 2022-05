Il candidato Cosimo Cannito si presenta alla città

«Vi aspetto domenica in piazza Caduti per raccontarvi ciò che ho fatto in soli 3 anni e ciò che voglio continuare a fare per Barletta. Noi siamo il nuovo, loro sono quelli che hanno sempre governato la nostra città. Questa volta, FAI VINCERE BARLETTA».

Così il candidato sindaco Mino Cannito annuncia, sui suoi profil social, il primo appuntamento della sua campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative di Barletta in programma domenica 12 giugno 2022.