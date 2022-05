Ruggiero Mennea: «Prendo le distanze dalla gestione finanziaria del Gruppo PD in Regione»

«Alla luce di quanto pubblicato sugli organi di stampa, prendo le distanze dalla gestione finanziaria del Gruppo PD in regione», afferma il Consigliere regionale Ruggiero Mennea, «in relazione a qualunque tipo di irregolarità che dovesse emergere dai controlli della Corte dei Conti sul bilancio 2021».

«Da tempo avevo chiesto chiarimenti su alcune voci di spesa, non pubblicate sul sito della Regione Puglia, ma ad oggi non ho ancora ricevimento risposte né la documentazione richiesta. Per questo non ho votato l’approvazione del bilancio del Gruppo e mai voterò fino a quando la situazione non sarà chiara».

«I Gruppi consiliari gestiscono denaro pubblico – conclude il Consigliere Mennea – che non possono essere utilizzati con procedure e modalità privatistiche, e noi abbiamo il dovere verso i cittadini di utilizzare in modo trasparente, rigoroso e rispettoso delle norme le risorse a nostra disposizione per l’espletamento dell’attività politica e amministrativa».