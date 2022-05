Barletta in Serie D, Damiani: «Si torna a vedere le stelle dopo 7 anni di Purgatorio»

«Dopo 7 anni di purgatorio il Barletta Calcio 1922 torna a rivedere le stelle di un campionato maggiore! Raffica di emozioni nella partita di ieri col Martina, chiusa 4-2 ai supplementari. Siamo in serie D, un bellissimo regalo per i 100 anni della società. Complimenti alla dirigenza, ai tecnici, agli atleti, ai tifosi sempre instancabili che hanno seguito la squadra ovunque in tutti questi anni. Avanti così, con la stessa grinta di questa memorabile giornata, sabato ci aspetta un altro appuntamento memorabile per la nostra città, vincere anche la Coppa Nazionale». Questo il commento del senatore Dario Damiani sulla vittoria di ieri contro il Martina.