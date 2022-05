Cannito vs Caracciolo, il consigliere: «Da lui accuse gravi»

Il consigliere regionale Filippo Caracciolo risponde alle accuse dell'ex sindaco Cosimo Cannito: «Un sindaco, uscente e ricandidato, non può fare insinuazioni e offese gratuite, neppure in campagna elettorale. Sabato pomeriggio, il candidato del centrodestra alle amministrative di Barletta, Cosimo Cannito ha dichiarato che io avrei sottomesso(!) “7/8 consiglieri comunali” elargendo loro “incarichi, posti di lavoro e - testualmente - burocrazia facilitata”. Sono accuse gravi. Cannito deve fare nomi e cognomi, indicando, per ciascuno, gli incarichi, i posti di lavoro e i favori che avrebbero ricevuto da me. Altrimenti dovrà risponderne in tribunale».