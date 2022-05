Il candidato sindaco Carmine Doronzo: «Programma per cambiare Barletta»

Entusiasmo e partecipazione hanno caratterizzato il primo appuntamento della campagna elettorale di Carmine Doronzo e della Coalizione dell’Alternativa.

Questa mattina il candidato sindaco e le liste a suo sostegno hanno incontrato cittadinanza e stampa per presentare il proprio progetto elettorale. In seguito alle partecipate primarie democratiche celebrate il 24 aprile che hanno assegnato a Carmine Doronzo il ruolo di candidato sindaco, le forze politiche che vi hanno partecipato si presentano unite alla città, un risultato raggiunto attraverso la condivisione di un progetto progressista per il futuro della città, con una visione chiara e coerente che la città chiede a gran voce, che coinvolge candidate e candidate rappresentativi di istanze concrete: dal mondo del lavoratori dello spettacolo e giovani precari alla scuola, dall’associazionismo alle istanze ambientaliste, dal tessuto produttivo fino agli studenti universitari. Quattro le liste a sostegno di Doronzo: Coalizione Civica per la Città Futura - Sinistra Italiana, Barletta SiCura, Barletta in Comune e Italia Viva per Doronzo Sindaco. Le priorità sono chiare, emerse dai numerosi incontri con la cittadinanza organizzati da Doronzo e condivise dalla Coalizione tutta.

«Parole d’ordine: concretezza, competenza e progettualità. Barletta - ha dichiarato Doronzo - ha bisogno di un’amministrazione capace di dare risposte concrete e immediate ai cittadini, che agisca con coerenza e lungimiranza. Cambiare Barletta: insieme si può». «Dopo lo splendido successo delle Primarie finalmente si parte. Oggi ci siamo con i nostri candidati: tantissimi giovani, donne, ex amministratori pubblici che metteranno a disposizione le idee e le competenze per portare avanti tutti i nostri progetti».

Tra le principali necessità emerse quella dell’approvazione del PUG per poter riqualificare l’intera area urbana mettendo al centro i bisogni della città, dalle strade dissestate a spazi destinati agli animali, dal recupero di beni in stato di disuso e abbandono ad un serio piano di mobilità sostenibile; il rilancio del tessuto economico e produttivo con nuove e migliori possibilità lavorative a lungo termine attraverso fondi europei; la pianificazione di interventi di bonifica ambientale in grado di creare lavoro e restituire una città più vivibile; la costruzione di una proposta culturale ed artistica duratura e di ampio respiro, che dia spazio alle professionalità del settore e alla vocazione turistica di Barletta; seri investimenti per asili nido, attività ricreative e sportive per bambini, giovani e anziani, per garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini e opportunità lavorative e un divertimento sano e responsabile per i più giovani, prestando attenzione ai bisogni dei cittadini con disabilità. Resta invariato il sostegno dell’avvocato Francesco Mazzola, che non sarà tra i candidati al consiglio comunale per questioni personali ma conferma la sua piena adesione alla Coalizione e al candidato sindaco.