Santa Scommegna, candidata sindaco della coalizione di centrosinistra, si è presentata alla cittadinanza. Durante l'incontro politico tenutosi questa sera nella piazzetta accanto a via Paniere del Sabato (di fronte a piazza Plebiscito), la dottoressa ha esposto i punti principali del suo programma politico.

Una lista, quella della sua coalizione, che non è ancora completa: fino al termine ultimo per la presentazione delle liste la dottoressa si è mostrata interessanta ad allargare la sua coalizione. «Noi - ha dichiarato - non demordiamo fino all’ultimo cercheremo di convincere chi è ancora scettico, chi non ha ancora capito e compreso che bisogna impegnarsi per il bene di questa città».

«Stasera - ha aggiunto poco prima dell'inizio dell'evento - illustrerò alcuni punti e cercherò di entrare nel merito delle questioni: darò un quadro complessivo della mia proposta e della proposta della coalizione che rappresento».

I punti cardine del suo programma politico riguardano soprattutto la sicurezza. «In questi giorni - ha spiegato - i cittadini mi chiedono sicurezza soprattutto per giovani, bambini, donne e anziani, insomma per tutti i concittadini che in questo periodo stanno soffrendo la mancanza di libertà. In una comunità, però, ritengo che sia importante non avere paura che qualcosa accada all'improvviso». Immancabili i riferimenti agli ultimi episodi di cronaca: «I fatti degli ultimi mesi lo testimoniano, dobbiamo reagire creando una forte alleanza tra i cittadini e mettendo intorno al tavolo tutte le realtà associative sociali che sono presenti in città e che hanno bisogno di essere incoraggiate da una pubblica amministrazione».

«A Barletta - ha concluso - mancano molte cose. Noi ce la metteremo tutta: inizieremo a lavorare mettendo mano all’organizzazione del Comune che deve rispondere alle sfide immediate legate al Piano di Ripresa e Resilienza. Dobbiamo lavorare immediatamente e strutturare il Comune per fare questo. Dobbiamo intervenire immediatamente anche sulla questione ambientale».