Santa Scommegna, candidato sindaco di Barletta, incontra i lavoratori e l’amministratore Bar.S.A

«La Bar.S.A è il braccio operativo del Comune di Barletta e garantisce i servizi essenziali, quelli strategici. Per questo, intendo dedicare ogni attenzione affinché diventi una società in grado di rispondere a nuove esigenze, puntando anche sull’innovazione». Lo ha ribadito la candidata sindaco della coalizione di centrosinistra di Barletta, Santa Scommegna, incontrando nella sede della Barsa una delegazione di lavoratori insieme all’amministratore unico, l’avvocato Michele Cianci.

«Non è in discussione alcun posto di lavoro – ha sottolineato Santa Scommegna – e non è assolutamente in discussione il Global Service. L’obiettivo è far crescere la Bar.S.A., nell’ottica della massima efficienza. Per questo, sarà importante metterci subito al lavoro sui disciplinari, affinché consentano un raggio di azione più ampio a beneficio dei cittadini. Quanto a una eventuale possibilità di gestire anche la refezione scolastica, vorrei evidenziare che la gara del Comune per l’affidamento del servizio è in corso. Quindi, per i prossimi 5 anni, a conclusione delle attività istruttorie, sarà affidata al miglior offerente. Ogni tipo di affermazione contraria, dunque, è assolutamente infondata. Da parte mia, garantisco massima trasparenza e correttezza, a beneficio dei lavoratori e della città».