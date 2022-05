Messina su Scommegna: «Candidatura di altissimo valore sotto tutti i punti di vista»

La Senatrice Assuntela Messina, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, commenta il contributo delle donne nell'amministrazione della cosa pubblica.

«Il Partito Democratico - scrive in una nota la Messina - crede fermamente nel contributo che le donne possono dare nell’amministrare la cosa pubblica e lo dimostra mettendo in campo tante candidature al femminile per le prossime elezioni amministrative. Nove personalità di spessore, esperienza e grande competenza saranno candidate a sindaco in città capoluogo di provincia e moltissime altre concorreranno per la guida di tanti comuni. Tra di loro, quella della Dottoressa Santa Scommegna a Barletta rappresenta per me un grande motivo di orgoglio, perché offriamo ai nostri concittadini una candidatura di altissimo valore sotto tutti i punti di vista».

«L’iniziativa - commenta - organizzata nella sede nazionale del PD e presenziata dal Segretario Enrico Letta è testimonianza dell’attenzione e della fiducia sempre maggiore che la comunità democratica rivolge all’impegno delle donne, ritenendo il loro contributo essenziale ed indispensabile per la definizione di risposte all’altezza delle necessità e delle prospettive da realizzare. Vedere sempre più valorizzata la presenza femminile nelle competizioni elettorali è, accanto alle altre azioni, un ulteriore passo verso l’auspicata parità di genere e rappresenta un segnale di incoraggiamento alle nuove generazioni».