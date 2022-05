Stadio "Puttilli", Cannito chiede di proseguire con l'iter

Il candidato sindaco Cosimo Cannito torna sull'argomento "Puttilli".

«Chiedo, ancora una volta, al Commissario Straordinario del Comune di Barletta, Francesco Alecci, di procedere agli ultimi accorgimenti richiesti dai tecnici di Sport e Salute (già CONI Servizi) per lo stadio “Puttilli” al fine di consentire alla Commissione Provinciale di Vigilanza Pubblico Spettacolo di rilasciare la dichiarazione d’agibilità per lo svolgimento delle manifestazioni sportive». Questo quanto dichiarato in una nota stampa.

«Il 3 maggio - prosegue l'ex primo cittadino - del 2015 si celebrava l’ultima partita del Barletta Calcio. Da quando mi sono insediato sino alla fine della mia gestione da sindaco, abbiamo lavorato affinché si potesse ridonare la struttura alla città il prima possibile. Dobbiamo proseguire verso questa strada. Ancora più importante è garantire al Barletta Calcio e ai suoi tifosi di tornare nella propria casa storica al fine di programmare il futuro. Stesso discorso vale per tutte le associazioni sportive della nostra città che ne potranno usufruire. Non c’è più tempo da perdere».