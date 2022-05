Santa Scommegna, la sua candidatura si basa su "immaginazione, conoscenza e competenza"

Immaginazione, conoscenza e competenza. Sono queste le basi sulle quali la candidata del centrosinistra al ruolo di sindaco di Barletta, Santa Scommegna, intende costruire il suo percorso.

Lo ha ribadito oggi durante la conferenza stampa di presentazione delle candidate del centrosinistra alla guida dei Comuni capoluogo in vista delle prossime elezioni amministrative, organizzata dai vertici nazionali del Partito Democratico, alla quale ha partecipato insieme al segretario Enrico Letta, al responsabile Enti locali Francesco Boccia e alla responsabile Pari opportunità e portavoce della Conferenza delle Donne democratiche Cecilia D’Elia. Erano presenti all’incontro anche la senatrice Assuntela Messina, sottosegretaria alla presidenza del Consiglio per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, e Rosa Cascella, segretaria del Pd di Barletta.

«La nostra città ha una forte identità storica e culturale - ha detto Santa Scommegna – ed è doveroso tutelare e valorizzare questo patrimonio inestimabile. Io voglio farlo mettendo a disposizione la mia esperienza maturata in oltre 20 anni nell’ambito della pubblica amministrazione. Questo è il mio punto di forza ed essere una donna rappresenta un valore aggiunto. Ringrazio il Pd e tutta la coalizione che mi sostiene e che ha voluto puntare su di me. Da parte mia, garantisco il massimo impegno per Barletta. A cominciare dal problema della sicurezza. La nostra città sta affrontando un momento particolarmente difficile, caratterizzato da una forte crisi sociale ed educativa che coinvolge soprattutto i giovani. Voglio ricordare Claudio, Michele e Giuseppe, vittime negli ultimi mesi di crimini odiosi. Per ristabilire quella legalità di cui non può fare a meno Barletta, bisogna attuare azioni mirate e promuovere progetti educativi specifici. Anche questo è l’obiettivo del lavoro che voglio portare avanti con tutte quelle donne, adesso candidate come me, per costituire insieme la prima rete delle sindache italiane del centrosinistra».