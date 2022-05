Assemblea Bar.S.A. : utile di oltre 473mila euro

Si è svolta ieri, martedì 3 maggio l'assemblea ordinaria di Bar.S.A. - Barletta Servizi Ambientali durante la quale è stato approvato il bilancio al 31 dicembre 2021, con un attivo di oltre 473mila euro.

Presente all'assemblea il commissario straordinario dott. Francesco Alecci in qualità di socio unico di Bar.S.A oltre all'amministratore unico avv. Michele Cianci. Presenti inoltre i dirigenti dott.ssa Annachiara Rossiello, e dott. Ruggiero Rizzitelli nonché il collegio sindacale al completo rappresentato dal dott. Salvatore Dilillo e dalla dott.ssa Serafina Marzocca e dal dott. Sabino Martire. A completare l’uditorio da parte del Comune di Barletta il segretario generale dott. Domenico Carlucci e il dott. Michelangelo Nigro, e da parte di Bar.S.A. S.p.A. l’ing. Scassano, il rag. Michele Lanotte e il dott. Mario Sculco come responsabile della comunicazione.

Il bilancio, sottoposto all'approvazione dell'azionista unico, presenta il valore più alto degli ultimi dieci anni. Tale valore viene dunque restituito da Bar.S.A. ai cittadini e rappresenta la migliore conseguenza possibile. Non solo dunque risultati in termini di sensibilizzazione civica e di percentuali soddisfacenti di differenziata per la Barletta Servizi Ambientali – non dimentichiamo che Barletta anche quest’anno è stata premiata come comune riciclone - ma anche la produzione di un bilancio sempre più promettente, vero termometro di ottima gestione e valore per un’azienda dei barlettani e per i barlettani.

«Questa azienda che mi onoro e fregio di amministrare ha restituito, durante il mio mandato, ai nostri cittadini ben 871mila euro negli ultimi tre anni». Con orgoglio l’amministratore unico avv. Michele Cianci interviene a margine dell’assemblea che si è svolta in un clima condiviso di soddisfazione per gli ottimi risultati.

«Un risultato – precisa Cianci - che premia tutto l’impegno profuso da dirigenti e operatori. Non restituiamo solo mero valore ai cittadini, ma la consapevolezza di un’azienda florida al loro totale servizio. Firmare questo risultato mi inorgoglisce e intendiamo sempre e comunque proseguire. Lo dobbiamo ai nostri figli e ad una città che può e deve diventare sempre più bella e pulita».

«Approviamo il bilancio in piena intesa con l’amministratore Cianci - commenta S.E. dott. Francesco Alecci - notificando non solo l’ottimo risultato attuale ma l’ottimo percorso iniziato anni fa. I bilanci non mentono, si tratta di un risultato eccellente che premia quanto è stato fatto con un’azione di gestione più che virtuosa. Questa azienda mostra di essere molto di più di quello che i numeri ben descrivono».