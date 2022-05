Segreteria PD Barletta: «È tempo di ridare dignità alla nostra città»

La segreteria PD di Barletta sulle amministrative del 12 giugno: «La prossima competizione elettorale a Barletta vedrà il Partito Democratico impegnato in prima linea. Il rilancio della città dipenderà dalla capacità di fare squadra e dalle energie che ciascuno saprà mettere a disposizione per la collettività. Per questo, sarà importante il più vasto coinvolgimento. Lo ha ribadito anche l’on. Francesco Boccia, intervenendo alla presentazione della nostra candidata al ruolo di sindaco, Santa Scommegna, sostenendo l’importanza della coesione del Pd affinché diventi un punto di riferimento indispensabile per la città e un elemento di traino della coalizione. Invitiamo, dunque, i vertici istituzionali e i rappresentanti più autorevoli del Pd di Barletta a dare per primi un segnale di compattezza scendendo personalmente in campo. È arrivato il momento di ridare, uniti, dignità alla nostra città e di essere tutti protagonisti di una stagione amministrativa che riporti Barletta agli albori di un tempo».