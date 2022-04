Caracciolo: «Internalizzazioni servizio 118, nessuno stop»

"Non ci sarà alcuno stop alle internalizzazioni del 118, servizio di particolare rilevanza strategica per la nostra sanità". Così il presidente del gruppo PD Filippo Caracciolo.

"La richiesta del blocco delle assunzioni nelle Sanità Service - spiega Caracciolo - rivolta dall'assessorato alla Sanità alle ASL pugliesi e resasi necessaria per contenere le spese, non è estesa alle internalizzazioni relative al servizio 118 che, anzi, dovranno essere completate nel più breve tempo possibile per garantire una maggiore efficienza sui territori".

"Entro il 13 maggio - conclude Caracciolo - le ASL consegneranno all'assessorato le richieste relazioni sulle attività delle società in house, necessarie al fine di realizzare il programma operativo per il triennio 2022-2024".