Mennea sulla Cascella: «È diventata vicepresidente della Provincia avendo ottenuto zero voti»

Ruggiero Mennea non ci sta alle ultime accuse della segretaria Rosa Cascella e ha deciso di risponderle.

Questo il contenuto: «Il confronto, anche aspro, è utile e produttivo solo se resta sui temi politici che ho sollevato e se la mia interlocutrice risponde con i documenti e non con le chiacchiere alle mie denunce di mancato rispetto delle regole. Prendo atto che la segretaria Cascella è incapace di reggere una discussione in questo senso, abbandonandosi ad accuse di cui dovrà rispondere, se non provate, e ad offese gratuite indice di mancanza di argomenti. Non sono abituato, per cultura e formazione, a questo genere di confronto e pertanto non replicherò oltre ad ulteriori eventuali dichiarazioni della segretaria. Ricordo soltanto che in merito al mio ruolo di Consigliere regionale, dovrò rispondere del mio operato ai miei elettori e non certo alla segretaria Cascella, la quale, oltre che faziosamente schierata, è diventata vicepresidente della Provincia avendo ottenuto zero voti, caso unico in Italia e forse anche in Europa e sulla cui legittimità pende ancora un quesito al Ministero dell’Interno, la cui risposta sarebbe opportuno sollecitare. I risultati dell’attività della Provincia li vediamo oggi dalle cronache giornalistiche. In ogni caso, tutta la mia attività in Consiglio regionale è documentata sul sito istituzionale e pubblicizzata sui miei profili social, così come accade per ogni altro Consigliere».