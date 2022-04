Terzo polo: Carmine Doronzo vince le primarie e sarà il candidato sindaco

Dopo Cosimo Cannito e Santa Scommegna, Barletta ha un nuovo candidato sindaco: Carmine Doronzo. A stabilirlo lo spoglio delle elezioni primarie del centro sinistra, che ha visto Doronzo preferito a Francesco Mazzola.

«Mi candido - aveva dichiarato qualche giorno fa - mettendo a disposizione la mia esperienza politica e amministrativa e il mio metodo fatto di ideali, valori e concretezza. Sono un project manager e funzionario esperto di fondi europei e sono abituato a lavorare per obiettivi e risultati, tenendo conto dell'importanza del lavoro di squadra, della credibilità e della lealtà dei collaboratori per la realizzazione di progetti solidi e duraturi. Questo vorrei creare nel Comune che ho intenzione di guidare. Oggi siamo in campo per difendere l'ambiente, ristabilire legalità e vivibilità in una città martoriata dalla cattiva politica. L'alternativa che proponiamo è quella di chi sa dove mettere le mani per garantire regole certe per la pianificazione futura della città, per il risanamento ed il rilancio delle zone artigianali, industriali e delle litoranee, per la promozione del territorio a partire dalle periferie, dalla cultura e dai territori di Canne della Battaglia e di Ariscianne come collante per un rilancio culturale e naturalistico che possa accogliere la cittadinanza e un turismo di qualità attento alle peculiarità storiche e ambientali».

Doronzo, dunque, sarà il candidato sindaco della Coalizione dell'Alternativa per Barletta.