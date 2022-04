Primarie, superati i 1300 votanti: si sceglie tra Carmine Doronzo e Francesco Mazzola

Si stanno svolgendo in queste ore le primarie di Barletta. Da questa mattina alle 9 è possibile esprimere la propria preferenza per Carmine Doronzo e Francesco Mazzola: sono loro a contendersi la candidatura a primo cittadino per la coalizione "Alternativa per Barletta".

I barlettani che hanno votato fino alle 14:00 sono stati oltre 1300.Tutti i cittadini con titolarità del diritto di voto e chi compirà 18 anni entro il 12 giugno del 2022 possono votare. Al momento del voto è richiesto di versare il contributo di un euro per le spese organizzative.

Durante la presentazione dello scorso giorno, entrambi i candidati hanno sottolineato, alla presenza del "Consiglo dei Garanti", che a prescindere dal risultato l'unica finalità della Coalizione resta quella di dare una svolta alla città.

Le primarie, iniziate questa mattina alle 8, si stanno svolgendo nella sala Athenaeum in via Madonna degli Angeli.