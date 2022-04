Primarie tra Doronzo e Mazzola: ieri la presentazione

È tutto pronto per le primarie della Coalizione dell'Alternativa per Barletta: domani si designerà chi tra Carmine Doronzo e Francesco Mazzola dovrà guidare la coalizione come candidato sindaco in vista delle amministrative del 12 giugno.

Alla presenza del "Consiglio dei Garanti" delle Primarie, composto dall'avv. Anna Chiumeo, l'ing. Nicola Maffei, il prof. Ugo Villani e l'avv. Raffaele Fiore, i due candidati sono stati presentati alla cittadinanza.

«Mi candido - ha dichiarato Carmine Doronzo - mettendo a disposizione la mia esperienza politica e amministrativa e il mio metodo fatto di ideali, valori e concretezza. L'alternativa che proponiamo è quella di chi sa dove mettere le mani per garantire regole certe per la pianificazione futura della città, per il risanamento ed il rilancio delle zone artigianali, industriali e delle litoranee, per la promozione del territorio a partire dalle periferie, dalla cultura e dai territori di Canne della Battaglia e di Ariscianne come collante per un rilancio culturale e naturalistico che possa accogliere la cittadinanza e un turismo di qualità attento alle peculiarità storiche e ambientali».

Da eco a Doronzo anche Mazzola. «Io e Carmine abbiamo in cantiere una serie di idee. A prescindere da chi vincerà alle primarie una cosa è certa: entrambi condividiamo un programma comune fatto di valori di inclusione e di attenzione alle fasce sociali più in difficoltà». «Sarebbe utile - ha proseguito - rivalutare il centro storico di Barletta, attualmente ridotto a un luogo di aggregazione di bar serali.. Bisognerebbe iniziare a pensare al centro storico con negozi, piccole botteghe artigianali, magari con sgravi IMU».

Il dibattito politico è proseguito: i due candidati hanno affrontato alcune problematiche con il pubblico presente, sottolineando che al centro del loro lavoro c'è l'interesse della città.

D'accordo con Doronzo e Mazzola il "Consiglio dei Garanti", che ha assicurato che la competizione di domani si svolgerà nel pieno rispetto delle regole e che l'unica finalità della Coalizione è quella di dare una svolta alla città, a prescindere da chi sarà il candidato sindaco di Barletta.

Le primarie si svolgeranno domani dalle 8 alle 21 presso la sala Athenaeum in via Madonna degli Angeli.