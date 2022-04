M5S, oggi l'incontro pubblico in vista delle prossime amministrative

In vista delle prossime elezioni del 12 giugno 2022, quando anche a Barletta si voterà per eleggere il nuovo consiglio comunale e il nuovo sindaco della città, il MoVimento 5 Stelle ha confermato la sua partecipazione.

«Dopo lo storico risultato - si legge nella nota - ottenuto alle precedenti amministrative con quattro seggi in consiglio comunale, vogliamo continuare l'opera di rinnovamento e radicamento sul territorio da protagonisti. Il M5S, con la guida del Presidente Giuseppe Conte, si sta riorganizzando a livello nazionale e territoriale per rispondere alle esigenze di una forza politica che intende ancora essere protagonista e motore del rinnovamento di questo paese».

Proprio per questo il MoVimento ha organizzato un incontro in presenza che si terrà oggi, sabato 23 aprile, nell'anfiteatro dei giardini di Viale Giannone in zona stazione, a partire dalle ore 18:00.

L'obiettivo, come precisato dagli organizzatori, è quello di conoscere altri sostenitori del M5S, scambiarsi idee e proposte per la città, insieme ai portavoce comunali uscenti, attivisti ed iscritti al Movimento e non solo.

«Ci confronteremo - hanno concluso la nota - sulla possibilità, anche grazie al tuo impegno e supporto, di aiutare il MoVimento 5 Stelle a sviluppare le tematiche che ci stanno a cuore anche nel Comune di Barletta».

Ad essere oggetto di discussione saranno i seguenti argomenti:

- Definizione del programma elettorale e valutazione di eventuali proposte tematiche;

- Presentazione della proposta di lista del M5S;

- Disponibilità alla candidatura.