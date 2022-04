La Coalizione della Alternativa indice le primarie: Carmine Doronzo e Francesco Mazzola i candidati

Le forze politiche Azione, Coalizione Civica, Italia in Comune, Italia Viva e Sinistra Italiana hanno comunicato di aver costituito la «Coalizione della Alternativa» per la città di Barletta e hanno indetto le primarie democratiche per la scelta del candidato sindaco. I due candidati alle primarie saranno Carmine Doronzo e Francesco Mazzola

Di seguito la nota diffusa dalla coalizione.

«A seguito di un dibattito che è partito dall’analisi della negativa esperienza del civismo trasformista della scorsa Amministrazione, si propongono alla città con un progetto programmatico progressista. Pensiamo che la proposta di governo debba puntare su un programma partecipato che abbia come punti saldi:

• lo stop al consumo del territorio e delle risorse naturali e ambientale, attraverso l’approvazione del Piano Urbanistico Generale che vada in questa direzione.

• l’attuazione di un piano per il lavoro e il commercio • la risoluzione della crisi ambientale con il blocco dell'incenerimento dei rifiuti e la riconversione verde delle aziende inquinanti • un piano strategico di risoluzione della crisi sociale che investe Barletta

• il sostegno al reddito per le fasce sociali svantaggiate • un potenziamento dei servizi pubblici di quartiere

• l'apertura di aree verdi attrezzate per bambini, sport e tempo libero

• la tariffazione puntuale per la raccolta differenziata dei rifiuti

• la valorizzazione dei beni culturali e delle professionalità che operano in campo culturale e dello spettacolo

• Il potenziamento del diritto allo studio e degli strumenti di sostegno a studenti a studentesse

• Monitoraggio per l’intercettazione di ogni forma di finanziamento pubblico per interventi di opere pubbliche

• Ristrutturazione dell’organizzazione dei settori e del personale comunale

• Strutturale disegno, orientato all’open data, del portale informativo del Comune

Riteniamo di dover segnare la discontinuità anche in merito al modo con cui individuiamo il candidato a guidare la Coalizione e per questo motivo sceglieremo il candidato sindaco attraverso le “primarie democratiche” che si celebreranno il giorno 24 aprile.

Le forze politiche, dopo un confronto hanno individuato in Carmine Doronzo e Francesco Mazzola i candidati alle primarie. Qualsiasi sia l'esito delle elezioni primarie, le forze politiche a sostegno del candidato risultato non vincitore si impegnano a sostenere il candidato sindaco. Il candidato meno suffragato si presenterà come capolista in una delle liste della Coalizione della Alternativa.

Il candidato vincente delle primarie avrà la responsabilità politica di fare sintesi tra le proposte provenienti dalla consultazione democratica e dalle forze politiche che sottoscrivono il presente documento e aderiranno alla Coalizione della Alternativa.