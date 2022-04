Con un immancabile riferimento al recentissimo episodio di cronaca di questi giorni, la candidata a sindaco Santa Scommegna si è presentata alla città. Gli ultimi episodi che hanno riguardato Barletta, l'uccisione di Claudio Lasala, la scomparsa di Michele Cilli e la morte di Giuseppe Tupputi, hanno fatto tornare alla memoria della Scommegna una città che sembra essere sprofondata ai primi anni '90.

«Mi sono ricordata - ha dichiarato - di quando ho iniziato a lavorare con Francesco Salerno: in quei tempi il centro storico era in mano agli spacciatori. Per far sì che Barletta splendesse di luce propria spingemmo l'apertura di nuovi bar e ristoranti. Come fu restituita la dignità a un paese che non ce l'aveva più 30 anni fa, così dobbiamo farlo adesso. Ciò che è cambiato è la reazione dei barlettani: a parte il corteo dopo la tragedia e il volo dei palloncini, tutto torna a tacere. Ora dobbiamo puntare a ricostruire quel sentimento di comunità che non c'è più».

Consapevole che non si tratti di un ruolo semplice, la candidata al ruolo di sindaco si è mostrata pronta. «Conosco tutti i problemi di Barletta e conosco i limiti del comune. Proprio per questo la mia decisione è stata approfondita e lunga. Tutti insieme abbiamo prima deciso di capire quali fossero i pilastri della nostra azione politica. Dopotutto non si può affrontare la campagna elettorale senza proporre soluzioni».

Soluzioni che la coalizione di centrosinistra ha individuato dopo aver evidenziato una mancata pertecipazione alla vita della città e all'assenza di progetti educativi forti. «Deficit della mancata partecipazione alla vita della città. Noi dobbiamo lavorare pervje la gente si senta appartenete a una comunità forte e coesa. Dobbiamo lavorare su progetti educativi forti, su scuola e associazioni: è così che una comunità cresce. In questi anni abbiamo pensato di essere i migliori: la verità è che siamo diventati i peggiori».

«Un altro grande problema - ha aggiunto - è quello della mobilità: la città sta scoppiando. Non penso solo alla mobilità all’interno della città, ma anche ai circuiti regionali dai quali siamo esclusi. Dobbiamo connetterci, dobbiamo tornare a essere il centro di un mondo molto più grande rispetto al perimetro cittadino. La mobilità è connessione con l’esterno: dobbiamo pensare allo sviluppo del porto, della stazione e del nostro ospedale. Per farlo guarderemo agli esempi di altri Comuni».

A intervenire anche il commissario regionale del PD Francesco Boccia, che ha inviato un video in supporto della candidata. «Barletta è città ferita. C’è bisogno.di Barletta, della sua storia e della sua cultura. Questo si può ottenere portando a palazzo di città quel modello di politico che ha portato il prefetto Alecci: una persona dotata di diligenza, legalità e rigore etico. So che Santa Scommegna ne è capace».

Parole di supporto anche dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano: «Se ci fosse un concorso pubblico per diventare sindaco lo stravincerebbe. Nessuno ha i suoi titoli per fare il sindaco di Barletta. Mi chiedevo quali altre città possano avere un sindaco assolutamente a conoscenza di tutti i dettagli con una capacità politica anche di tono». «In passato - ha concluso - tante volte ho provato a dare una mano a questa città, senza riuscirci. Questa volta potrebbe essere la volta giusta: mi sono accorto che Santa Scommegna fosse una combattente già da quando la ritrovai accanto al sindaco Francesco Salerno, persona dalla quale ho preso fortemente spunto quando sono stato sindaco di Bari».