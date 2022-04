Elezioni, Forza Italia stringe coi Popolari Liberali di Giovanardi

Bar.S.A.: «Porte aperte per i candidati sindaci»

Porte aperte in Bar. S. A. S. p. A. per i candidati sindaci di Barletta. L’azienda è parte integrante del futuro della città, un futuro a cui i programmi elettorali devono puntare per una pianificazione efficace. Con equidistanza e in totale disponibilità,