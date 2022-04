Carmine Doronzo si propone come candidato sindaco per le primarie

Carmine Doronzo, consigliere comunale nella precedente consiliatura e referente di Coalizione Civica, ha annunciato la sua candidatura alle primarie del centrosinistra. Tra i punti cardine del suo progetto politico la volontà di portare avanti le istanze ambientaliste e per la legalità, alle quali unire cultura, turismo e lavoro.

«Coalizione Civica e Sinistra italiana - ha dichiarato - mi hanno chiesto di essere il candidato in seguito a numerosi incontri che sono avvenuti successivamente a dei momenti di condivisione di idee legate al programma. Tutti noi pensiamo che prima vengano i programmi, poi le persone, poi i candidati. Per questo ho sciolto ogni riserva, li ho ringraziati e ho accettato di candidarmi per portare avanti l'idea di una città legata alle istanze ambientaliste e a quelle della legalità: crediamo che oggi la città di Barletta debba a risollevarsi edebba risvegliarsi dalla cappa di omertà e di violenza che la sta avvolgendo».

«Proprio per questo - ha spiegato - crediamo che questa città debba ripartire dalla cultura e dal turismo e debba farlo in modo trasparente senza favoritismi: questa è una città che ha bisogno di tornare a vivere. I tanti movimenti e le tante associazioni locali con le quali mi sono interfacciato quotidianamente ci hanno chiesto di rappresentarli poiché non si sentono rappresentati dai due candidati sindaci Santa Scommegna e Cosimo Cannito. Proprio per questo abbiamo chiesto a Colizione Civica, Sinistra Italiana, Italia in Comune e Movimento 5 Stelle di collaborare per dare vita a un polo dell'altrernativa».

«I due candidati sindaci - ha chiosato - rappresentano 2 facce della stessa medaglia: sembrano quasi 2 centrodestra, uno rappresentato dai simboli, l'altro da persone che vengono comunque da quella storia politica. Proprio per questo riteniamo che ci sia bisogno di mettere in campo un fronte progressista».

«Noi oggi - ha concluso - siamo qui a rappresentare quella volontà, che è una volontà ampia delle cittadine e dei cittadini che abbiamo incontrato tutti i giorni. Alla loro si aggiunge la volontà delle imprese perché noi crediamo che questa città debba creare lavoro: ci sono tante imprese che chiedono un'interlocuzione con la pubblica amministrazione. La nostra idea è quella di fare un patto con loro, dandogli l'opportunità di lavorare bene attraverso l'intercettazione di bandi e finanziamenti. In cambio chiediamo un lavoro di qualità, delle imprese responsabili, delle imprese attente all'ambiente e attente al progresso e allo sviluppo dell'intera comunità. Questi sono i nostri obiettivi, noi crediamo di poterli raggiungerli: ciò che è certo è che c'è una grande aspettativa nei nostri confronti e che siamo assolutamente determinati».

La data delle primarie sarà presumibilmente il 24 aprile. Per il momento, oltre al candidato Doronzo, c'è anche l'avvocato Francesco Mazzola.