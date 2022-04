Furti d'auto a Barletta, Caracciolo: «Bisogna implementare la videosorveglianza»

«I continui e ripetuti furti d’auto stanno esasperando i cittadini di Barletta, bisogna implementare i sistemi di videosorveglianza, con particolare attenzione ad alcune zone della città poco servite». Così, il consigliere regionale Filippo Caracciolo.



«I numeri relativi ai furti di autovetture a Barletta - afferma Caracciolo - ci raccontano una realtà davvero mortificante. Nei primi mesi di quest’anno sono state oltre 200 le auto rubate, un dato in linea con quello che negli ultimi due anni ha consegnato alla provincia BAT il triste primato italiano per questo reato».



«Per contrastare questa escalation- prosegue il consigliere regionale- sarebbe utile investire in sistemi di videosorveglianza, con particolare attenzione alle zone della città più isolate. Tanto è stato fatto fin qui, penso ai patti per la sicurezza urbana promossi da sua eccellenza il Prefetto Maurizio Valiante e al grande impegno delle forze dell’ordine che non smetterò mai di ringraziare. Serve però un ulteriore sforzo».



«Utile, a questo punto, potrebbe essere l’utilizzo di fondi del PNRR. Invito - conclude Caracciolo - il commissario prefettizio Francesco Alecci a valutare questa possibilità per dare ai cittadini una risposta concreta».