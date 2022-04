Turismo a Barletta, Rosa Tupputi: «Ci aspetta un duro lavoro»

«Non si può parlare di turismo senza creare le condizioni perché la città possa essere attrattiva. Quello dello sviluppo turistico deve essere per Barletta un progetto concreto e un percorso sostenuto da interventi che muovano dalla conoscenza del territorio, da una programmazione e, soprattutto, da una visione di città». A intervenire sulla questione Rosa Tupputi, Lista Con.

«Cosa vogliamo - si chiede - per il futuro di Barletta? Grandi eventi, occasionali e spuri, capaci sì di attrarre per uno, massimo due giorni, grandi numeri, per poi lasciare lo stesso deserto che c’era prima, o una politica seria di promozione della città e del territorio? Tale direzione necessità di un coinvolgimento della città stessa, del suo tessuto economico e produttivo, una ricognizione e definizione della sua storia, economia, cultura, delle sue tradizioni, dei suoi punti di forza e di quelli su cui insistere per crescere».

«Serve - precisa - una sorta di “chiamata alle armi” delle energie migliori, dei talenti, delle eccellenze, delle punte di diamante, per elaborare una piattaforma di concertazione attiva e permanente da cui possano venire fuori esigenze e soluzioni, idee e realizzazioni per realizzare quella visione che di Barletta abbiamo e che questa nostra città merita. Una visione in cui Barletta è una città moderna e all’avanguardia, quindi attrattiva dal punto di vista di uno sviluppo sempre più green e smart, aperta e innovativa, sicura e accogliente, tanto da poter puntare a entrare nella rotta di viaggiatori curiosi e attenti e turisti in cerca di bellezza, buon cibo e relax».

«Ci aspetta - conclude - un duro lavoro, che partendo dalle idee passi anche per la realizzazione delle infrastrutture e interventi, a cominciare dalle litoranee, dal loro modello di sviluppo, per poi entrare nella città, dal centro alle periferie, senza lasciare nessuno indietro, auspicando, anzi, nel protagonismo dei comparti produttivi e dalle attività ricettive, attori sul campo, dal cui ascolto possono arrivare indicazioni importanti».