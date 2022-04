Giorgia Meloni a Barletta per Cannito sindaco: «Barletta vittima di un potere della sinistra»

Giorgia Meloni è stata questa mattina a Barletta per sostenere pubblicamente la candidatura a primo cittadino dell’ex sindaco Cosimo Cannito.

Il presidente di Fratelli d’Italia è stata accolta in piazza Plebiscito da cittadini sostenitori e dal coordinatore provinciale Francesco Ventola, il coordinatore cittadino Stella Mele, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Marcello Gemmato e l’onorevole Raffaele Fitto.

Dopo i ringraziamenti di rito da parte dei partecipanti, il candidato sindaco ha preso la parola. Queste le sue parole: «Devo ringraziare l'onorevole Meloni per aver deciso di sostenermi in questa battaglia difficile ma che vinceremo. Io ho amministrato per tre anni e mezzo la città di Barletta con i militanti politici di Forza Italia e se ho accettato di essere riproposto è perché ho visto in loro l'esperienza umana e politica di persone che avevano a cuore il bene comune. Non c'è stato nessuno di loro che mai abbia chiesto qualcosa per se stesso, aniz, hanno sempre pensato alla crescita della città a differenza di un altro tipo di atteggiamento che stride con il mio concetto di buona politica». «Non sono stato mandato a casa - ha chiosato - perché ho violato la Costituzione, rubato, perché sono un corrotto o perché ho sistemato i miei parenti. Io sono stato sfiduciato perché non ho resistito all'ingordigia di alcuni soggetti». «Sappi - ha concluso l'ex sindaco - che comunque vadano le cose saremo sempre orgogliosi di aver tentato la sfida, perché il sistema elettorale della nostra città è clientelare. Io ho combattuto sempre da solo, ora continuerà a farlo con voi. Spero che potremmo fare un buon lavoro tutti insieme».

Dopo aver ricevuto in simbolo una maglietta con la scritta 'Barletta', Giorgia Meloni ha ringraziato il folto pubblico presente: «Grazie per la grande partecipazione, vuol dire che c’è grande entusiasmo intorno alla candidatura di Mino». «Quello che Mino ha detto dimostra perché Fratelli d’Italia - ha continuato - ha scelto di investire sulla sua ricandidatura e sulla possibilità di un secondo mandato. Ci sono due modi per fare politica: quelli che pensano che i partiti siano e debbano essere uno strumento per il benessere dei cittadini e quelli che pensano che i cittadini siano il benessere dei politici. E questa è una visione che noi combattiamo».

«Mino - ha concluso - non veniva dalla militanza giovanile nella destra, ma condivide con noi questa visione fondamentale. La Puglia è vittima di un potere della sinistra che ritiene che le istituzioni le appartengono, noi siamo con chiunque voglia abbattere quel tipo di potere. E lo dimostra il fatto che le elezioni siano in estate: la speranza di alcuni è che i cittadini comuni, quelli che non hanno clientele non vadano a votare e restano a votare quelli che hanno avuto qualcosa dalla politica vanno a votare per interesse e non per scelta».

Qui la diretta dell'incontro.