Transizione ecologica, incontro con il Sen. Quarto al Laboratorio Urbano

Una preziosa occasione di incontro e confronto costruttivo sul percorso intrapreso verso la transizione ecologica" è quanto dichiara il Sen. Ruggiero Quarto nella nota stampa di presentazione del convegno “Bonifiche ambientali e Transizione ecologica” che si terrà sabato 2 aprile a Barletta, a partire dalle ore 9.30 presso il Laboratorio Urbano Gos in via Marconi, 49.

"È il secondo evento da me organizzato sul tema e riproposto in chiave territoriale - continua il pentastellato - dopo il successo del convegno tenutosi in Senato lunedì 28 marzo che ha visto la partecipazione di una ventina di illustri relatori e diverse centinaia di partecipanti preiscritti in via telematica tra istituzioni, geologi e professionisti del settore delle bonifiche."

"Alla presenza di Ilaria Fontana, Sottosegretario di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Sergio Mazzia, Vice Prefetto Prov. Barletta-Andria-Trani, Vito Bruno, Direttore generale Arpa Puglia, Antonello Fiore, Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale, e in video collegamento con Stefano Laporta, Presidente Ispra e Anna Grazia Maraschio, Assessore all'ambiente della Regione Puglia, affronteremo il tema dell'inquinamento ambientale, uno dei problemi planetari e nazionali più gravi e della necessità inderogabile del ripristino ambientale."

"La parte scientifica del convegno - continua Quarto - è affidata al CNR-IRSA con gli interventi di Vito Felice Uricchio, Marina Tumolo, Claudia Campanale e, per la regione Puglia, di Paolo Francesco Garofoli, Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana e Antonietta Riccio, Dirigente Settore ciclo dei rifiuti e bonifiche. Si parlerà di modello di Area Vasta per la caratterizzazione di aree ad elevata complessità ambientale, di bonifiche sostenibili e potenzialità del biorisanamento, di monitoraggio delle microplastiche e di pianificazione e strategie regionali. Sarà inoltre presentata la monografia di Geologia Ambientale della SIGEA “Le bonifiche ambientali nell’ambito della Transizione Ecologica”.



"Un ambiente sano - conclude il senatore 5 stelle - deve essere un nostro precipuo obiettivo per il perseguimento del progresso e del benessere sociale. Con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza abbiamo la possibilità di potenziare le bonifiche ambientali, indispensabili per una corretta Transizione Ecologica. L’ambiente è condivisione, solidarietà spazio-temporale tra fratelli, a tutte le latitudini e per sempre. È la casa comune dell’uomo avuta in prestito, che abbiamo il dovere di consegnare, ancora più bella e vivibile, a chi verrà dopo di noi. Bonificare la nostra casa, quindi, è un atto d’amore verso le generazioni future."