Giorgia Meloni domani in piazza a Barletta per sostenere Cannito sindaco

Domani, venerdì 1 aprile, alle 11.30 in piazza Plebiscito a Barletta, conferenza stampa del presidente di Fratelli d'Italia, on. Giorgia Meloni, per Mino Cannito sindaco.

Oltre al presidente Meloni e al candidato sindaco Cannito, parteciperanno il coordinatore provinciale Francesco Ventola, il coordinatore cittadino Stella Mele ed il coordinatore regionale on. Marcello Gemmato.