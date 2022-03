Dehors, Rosa Tupputi (Con): «Opportunità per le attività»

«Stiamo uscendo dalle restrizioni causate dalla pandemia da Covid-19 e si sta affacciando la bella stagione, è, quindi, il momento opportuno di tendere la mano a titolari e gestori dei locali per favorire un’azione di rilancio delle loro attività. A questo proposito, sono soddisfatta che anche il Comune di Barletta si sia attivato tempestivamente anche recependo, senza alcuna variazione, la delibera n. 133 del 2 agosto 2021 che porta la mia firma, con la quale in qualità di assessore alle attività produttive, ho disposto deroghe al Regolamento in materia di canone di occupazione anche per i dehors».

Lo annuncia in una nota Rosa Tupputi, della lista Con, a sostegno della candidata a sindaco di Barletta Santa Scommegna.

«Dal primo aprile prossimo, come da disposizioni statali, torna in vigore l’obbligo di pagamento dell’occupazione di suolo pubblico e i nostri operatori – spiega Tupputi –, facendone domanda, potranno continuare a occupare porzioni di carreggiata con i dehors annessi al proprio locale, nel caso in cui non abbiano altre possibilità per operare all’esterno. Avranno inoltre tempo fino al 30 giugno prossimo per poter usufruire delle modalità semplificate di presentazione delle domande di concessione per l’occupazione di suolo pubblico, delle misure di distanziamento e posa in opera temporanea di strutture amovibili».

«Un’ottima notizia – conclude Rosa Tupputi di Con – che potrà consentire ai nostri operatori di essere competitivi anche nei confronti delle città più vicine e a più forte vocazione turistica. Mi auguro che tali modalità semplificate e le nuove opportunità approntate a causa dell’emergenza pandemica, potranno essere prorogate anche oltre il 30 giugno».