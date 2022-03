Cannito su candidatura Santa Scommegna: «Conferma del complotto e del tradimento nei miei confronti»

Cosimo Cannito, candidato sindaco del centrodestra, ha duramente commentato la candidatura di Santa Scommegna.

Questo il suo sfogo sui social: «Sono deluso sul piano umano ma finalmente la verità è venuta a galla. Non mi sono sbagliato: il mio capo staff sarà il mio avversario politico alle prossime elezioni amministrative di Barletta. La persona per la quale nutrivo tanta fiducia e con la quale condividevo tutto. La candidatura di Santa Scommegna covava da tempo, alle mie spalle. Oggi abbiamo, inequivocabilmente, conferma del complotto e del tradimento nei miei confronti. Io, evidentemente, non ero la persona giusta per le loro logiche, perché non mi sono mai piegato e mai mi piegherò alla politica del “potere per il potere”. Ho solo Barletta nel cuore».