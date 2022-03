Elezioni, si costituisce il gruppo "Cannito Sindaco"

Si è costituito un nuovo gruppo di persone pronto a sostenere la candidatura a sindaco di Mino Cannito. «La lista “Cannito Sindaco” parteciperà alle prossime elezioni amministrative con la consapevolezza che Barletta ha bisogno di una guida autorevole come quella dell’ex sindaco che, in più occasioni, ha dimostrato il suo impegno e il suo spirito di abnegazione per la città» spiegano i promotori che motivano la loro decisione.

«Lo dicono i fatti, lo dicono i progetti ammessi ai diversi finanziamenti ministeriali. Sono opportunità di un rilancio senza precedenti per il territorio e per l’intera comunità. È necessario che a gestire i prossimi passi sia qualcuno che conosca pregi e difetti di una macchina comunale che ha guidato per tre anni».

«Quella conclusa a ottobre - continuano - è stata un’esperienza interrotta per volontà di chi è solito piegare la politica alle proprie velleità personali. È per questo che quelle stesse persone non hanno trovato e non troveranno spazio nella coalizione che sosterrà la ricandidatura di Mino Cannito. Al contrario, questa nuova sfida ci impone di guardare fuori dalla cerchia dei mestieranti della politica, rivolgendoci, senza steccati ideologici, alle persone serie ed oneste che hanno a cuore il futuro della nostra città».

La sede del gruppo politico si trova in Corso Garibaldi 97.

In attesa di definire i nomi delle persone che comporranno la lista “Cannito Sindaco”, sono già stati assegnati all’interno del gruppo i seguenti incarichi: Antonio Cannito, referente e responsabile della lista “Cannito Sindaco”, Gennaro Calabrese, responsabile coordinamento elettorale, Alessandro Daleno, responsabile della comunicazione, Rocco Dileo, responsabile organizzazione e coordinamento, Marco Augusto Pedico, responsabile del programma politico, Lucia Ricatti, responsabile Universo Femminile