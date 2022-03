Stella Mele: «Il centrodestra di Barletta è forte e compatto»

Stella Mele, segretario politico di Fratelli d’Italia e dirigente nazionale del partito, non ha dubbi: «Il centrodestra di Barletta è forte e compatto». Un commento che è emerso chiaro nel corso dell'intervista mandata in onda dall'emittente televisiva Tekehon nel corso della quale lStella Mele si è soffermata sulla candidatura di Mino Cannito a sindaco di Barletta durante le prossime amministrative. «Si tratta di una naturale prosecuzione di un percorso iniziato 3 anni fa», ha riferito la già consigliera comunale di Barletta. Immancabile il riferimento alla precedente amministrazione comunale, il cui ‘errore’, stando alle parole della Mele, è stato quello di accogliere all’interno della coalizione civica persone che poi si sono dimostrate essere mosse da altri interessi politici.

Cannito, come reso pubblico qualche giorno fa, sarà quindi sostenuto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega. A sancire il patto sono stati i rappresentanti istituzionali di Forza Italia, in particolare il senatore Dario Damiani e il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Francesco Ventola. Durante la presentazione ufficiale la Mele ha, in compagnia di Gigi Antonucci, garantito l’unità dei tre partiti in compagnia di Marcello Lanotte e Giovanni Ceto per Forza Italia e Leonardo Rana e Ruggero Grimaldi per la Lega.

«Per noi – ha ribadito la Mele – è importante mostrare la compattezza, oggi garanzia di compatibilità. Abbiamo sostenuto il sindaco Cannito fino all’ultimo giorno del suo mandato, per un totale di 3 anni (di cui uno e mezzo di pandemia) durante i quali abbiamo lavorato bene insieme».